Мы вместе обеспечим технологический суверенитет

В условиях западных санкций усилился запрос на модернизацию оборудования, и барнаульская компания «Металл Строй» сделала ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками. Предложение оказалось крайне востребованным.

«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками.

Зрим в корень

В 2022 году в компании началась разработка почвенного инъектора. Механизм используется для доставки жидких удобрений непосредственно к корням растений.

Аграрии хорошо знают преимущества этой технологии: возможность составлять необходимый «коктейль» удобрений в зависимости от вегетативного периода, равномерность внесения, длительное пролонгированное действие, простая подготовка баковых смесей, высокая концентрация и высокое усвоение активных веществ даже в засуху, возможность точечного внесения, экономическая выгода использования жидких удобрений в сравнении с гранулированными.

В настоящее время «Металл Строй» изготавливает опытный образец инъектора и подготавливает производство к серийному запуску.

Без лишних движений

Принцип работы компании «Металл Строй» в новых условиях напоминает… точечное внесение удобрений, которое применяют продвинутые сельхозпроизводители. Ни одного лишнего движения.

К примеру, на сельхозрынке наблюдалась существенная потребность в очесывающих жатках. Этому способствовали засушливый климат во многих районах и отсутствие производства таких жаток на территории Алтайского края.

Партнер «Металл Строй» предложил реализовать совместный проект. За полгода были спроектированы и запущены в серийное производство битер-отражатель, обгонная и фрикционная муфты, очесывающий барабан и гребенки.

Итог — клиент доволен, и у компании появился большой серийный заказ.

«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками. Фото: Анна Зайкова.

Мы работаем — вы отдыхаете

Еще одна ниша, которая стала очевидной в последние месяцы, — оказание комплекса услуг: от инжиниринговых до производственно-­сервисных.

Если до недавних пор производители предпочитали не ремонтировать, а заменить производственную линию, то сейчас возник спрос именно на ремонт и модернизацию. И здесь навыки коллектива «Металл Строй» оказались востребованы. Специалисты компании могут разработать практически любые узлы и механизмы, улучшить исходные детали и усовершенствовать оборудование. Это позволяет заказчикам получать весь комплекс услуг в одном месте и экономить на содержании штатных сотрудников.

Данный сервис уже оценили фарм-производители, для которых ремонтируют таблет-­прессы. А также производственные компании, для которых изготавливают штамповую оснастку. И, вероятнее всего, запрос рынка на производственно-сервисные услуги в ближайшие годы будет увеличиваться.

«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками. Фото: Дмитрий Лямзин.

Четыре «кита» работы Ориентируемся на клиентов Каждый клиент — будь то производственная компания или человек — хочет получить изделие быстро, качественно и по оптимальной стоимости. Именно этих принципов в работе придерживается компания «Металл Строй». Инвестиции в реновации Компания «Металл Строй» располагает широким спектром металлообрабатывающего оборудования и постоянно инвестирует в его реновацию. Уникальность станков помогает изготавливать как штучные, так и серийные детали. Оказываем полный цикл услуг по металлообработке, 3D-сканированию и 3D-печати. Качество работ контролируем на каждом участке. Вот это кадры В конструкторском отделе трудятся 18 высококвалифицированных инженеров, средний возраст которых 35 лет. Постоянный рост Компания начинала работу с цеха художественной ковки в 2001 году. Сейчас в компании есть цех лазерной и плазменной резки, цех гибки и рубки металла, цех металлоконструкций, цех токарно-фрезерной обработки и цех аддитивных технологий.

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