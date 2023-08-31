2 сентября
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Экономика

МегаФон расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула

В плотно населенных локациях Барнаула — жилом комплексе «Времена года» и микрорайоне «Лазурный» — усилили 4G-покрытие. МегаФон модернизировал существующие базовые станции, и теперь десятки тысяч жителей смогут оценить улучшенное качество передачи данных.

МегаФон расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула.
МегаФон расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон".

В жилых массивах усовершенствовали телеком-оборудование в низкочастотном диапазоне. Такой сигнал LTE более стабильно работает внутри зданий, а также имеет увеличенную дальность, что позволяет обеспечить передачу данных на большем расстоянии от базовых станций. В результате высокоскоростной интернет стал доступен даже в удаленных комнатах квартир, а также на прилегающих дворовых территориях. Кроме того, модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и повышает качество звука – во время разговора создаётся эффект присутствия.

В Барнауле постоянно растет мобильная активность — в этом году жители краевой столицы использовали на 15% больше трафика, чем за аналогичный период 2022 года, а в микрорайонах “Времена года” и “Лазурный” — в 2 раза. Мы прогнозируем рост нагрузки на нашу инфраструктуру и заранее проводим работы на сети, чтобы закрыть потребности наших абонентов в стабильном интернете и качественной голосовой связи. Инженеры модернизируют и строят новые телеком-объекты – с начала года такие работы уже провели более чем в 120 локациях региона, — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае.

Работа оператора по улучшению качества связи и интернета отмечена независимым исследованием международной компании Ookla®, которое подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета в Алтайском крае. Во 2 квартале 2023 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 21% — до 31,37 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Барнауле — медианная скорость скачивания здесь равна 37,01 Мбит/с, и это также самое высокое значение среди всех операторов.

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