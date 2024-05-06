«Лучшие практики наставничества»: в Алтайском крае принимают заявки на ежегодный конкурс

К участию в нем допускаются организации, осуществляющие деятельность на территории региона. Заявки на участие в конкурсе принимаются со 2 мая по 12 июля текущего года по следующим номинациям:

1. Для предприятий-участников национального проекта «Производительность труда»:

«Прорывные технологии повышения производительности труда» — реализация инновационных практик в области передачи знаний и навыков от наставника обучающемуся сотруднику, а также применение на предприятии разработанных наставником концепций с использованием прорывных идей и технологических решений, не основанных на цифровых инновациях. В данной номинации также представляются инновационные решения в области профессионального развития и карьерного роста сотрудника предприятия, формирования требуемых профессиональных качеств и адаптации к рабочему месту, коллективу, производственной среде, включая смену профессии и профессиональную переподготовку;



«Профессиональное развитие молодежи» — реализация практик, направленных на принятие студентами образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций осознанного решения о выборе профессионального пути благодаря разработанной предприятием практики профессиональной ориентации, определение степени профессиональной пригодности к конкретной профессии; приобретение обучающимися первоначального практического опыта, закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных знаний и умений, освоение современных производственных процессов, адаптация к конкретным условиям деятельности предприятия для дальнейшего трудоустройства кандидата;



«Цифровые инновации на предприятии» — реализация практик, направленных на освоение и применение современных цифровых технологий, используемых в рамках наставничества, применение цифровых платформ, концепции больших данных (Big Data), а также аддитивных технологий, передачу ключевых знаний и навыков, связанных с инновационными цифровыми технологиями, с целью повышения производительности труда.

2. Для предприятий, не являющихся участниками национального проекта «Производительность труда» и осуществляющих деятельность на территории Алтайского края в отраслях экономики Российской Федерации, установленных разделом 6 паспорта национального проекта «Производительность труда», утвержденного протоколом заочного голосования проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда» от 27.12.2023 № 3пр:

«Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» — реализация практик, направленных на передачу знаний и навыков от наставника обучающемуся сотруднику за счет применения прорывных технологий и цифровых решений, целью которых является повышение производительности труда на предприятии. В данной номинации также представляются практики, направленные на сохранение и передачу ключевых знаний и навыков в организации, повышение степени готовности работников к занятию целевой должности, формирование стратегического мышления.

3. Для организаций, осуществляющих деятельность на территории Алтайского края в сфере индустрии гостеприимства и не являющихся участниками национального проекта «Производительность труда»:

«Наставничество в индустрии гостеприимства» — реализация практик в организациях сферы индустрии гостеприимства, направленных на повышение качества предоставления услуг, а также развитие профессиональных компетенций у работников соответствующих отраслей экономики.

Что касается оценки заявок, то она осуществляется Экспертным советом по следующим критериям:

результативность практики;

эффективность практики;

уникальность практики;

возможность тиражирования практики;

возможность роста производительности труда.

Каждый из данных критериев оценивается в баллах, а их порядок начисления устанавливается конкурсной документацией.

Оценка практики наставничества представляет собой среднее арифметическое из оценок заявки экспертами. Победителями в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первые места. К призерам конкурса относятся участники, занявшие вторые и третьи призовые места.

Конкурсная документация размещена на Инновационном портале Алтайского края в разделе «Поддержка»/«Конкурсы». Также получить конкурсную документацию можно в управлении инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края, направив соответствующий запрос на адрес электронной почты: innov@alregn.ru.



Адрес и график приема заявок: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 118, каб. 206 (понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 13:48). Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса — Куркова Людмила Андреевна, телефон: (3852) 20-65-60, e-mail: innov@alregn.ru; kurkova@alregn.ru.

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