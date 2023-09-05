7 сентября
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Экономика

Курс на развитие. На НПО «БЗКО» подвели итоги шести месяцев реализации нацпроекта «Производительность труда»

Итоги реализации мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Производительность труда», подвели 24 августа в рамках Дня информирования на ООО «НПО «Барнаульский завод котельного оборудования».

На НПО «БЗКО» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».
На НПО «БЗКО» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Мероприятие, в котором приняли участие коллектив завода, эксперты регионального центра компетенций и представители Минэкономразвития Алтайского края, было посвящено достигнутым результатам по итогам полугода участия предприятия в нацпроекте, а также ознаменованию перехода на этап тиражирования и совершенствования полученного опыта.

На предприятии презентовали достигнутые результаты по итогам оптимизации пилотного потока и наглядно продемонстрировали их непосредственно на производстве.

Директор по производству, руководитель программы от предприятия Роман Радионов рассказал и показал, что было сделано за этот период, акцентировав внимание на ключевых моментах и полученных результатах.

По его словам, на момент закрытия проекта на оптимизируемом потоке – «Оптимизация процесса производства коллекторов и пароохладителей» — удалось сократить время протекания процесса на 42,7%, снизить незавершённое производство на 27% и увеличить выработку на 18,1%.

Особое внимание на совещании было уделено системе 5С, внедренному производственному анализу и другим инструментам, выводящим общую культуру производства на более высокий уровень.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов, выступая на мероприятии, поблагодарил руководство компании за оказанное доверие к проекту, а также пожелал дальнейшего успеха и развития.

Руководитель проекта РЦК Константин Трегуб, в свою очередь, выразил уверенность в том, что нацпроект стал для коллектива НПО «БЗКО» полезным и интересным опытом, помогающим в развитии и достижении сотрудниками предприятия новых высот в своей профессиональной деятельности.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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