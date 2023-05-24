«Кучуксульфату» — 60 лет. История создания и новые проекты одного из крупнейших предприятий Алтая

60 лет назад в Кулундинской степи ввели в эксплуатацию предприятие, которое сегодня является одним из крупнейших налогоплательщиков края: Открытое акционерное общество «Кучуксульфат». Спустя годы этот завод остается одним из лучших в регионе по зарплате, условиям труда и жизни заводчан. Altapress рассказывает о его истории, новых проектах, идеях и социальных программах.

Первые сульфатчики

Глядя на благоустроенный поселок Степное Озеро, построенный для Кучукского сульфатного завода, трудно даже представить: первые строители предприятия в 1950-х годах жили в палатках и щитосборных домах без удобств. А порой и в товарных вагонах и даже времянках из камыша прямо на стройплощадке.

Между тем, задачу этим людям предстояло решить сложнейшую — в этом районе Алтая не было ни дорожной, ни энергетической, ни социальной инфраструктуры. Но они понимали: страна нуждается в сульфате натрия — он остро необходим был для целлюлозно-бумажной промышленности, оборонной отрасли и цветной металлургии.

Своим рождением, получением первых тонн сульфата натрия завод обязан людям, которых старожилы называют «первыми сульфатчиками». Они запустили новое производство, не имевшее аналогов в СССР. Днем рождения завода считается 28 июня 1963 года — день запуска сульфатного цеха.

Гендиректор предприятия Альберт Худайбирдин отмечает выбор места для завода — рядом с месторождением минеральных солей — озером Кучукским. «Это - сильная сторона «Кучуксульфата», при этом месторождение использовалось с умом, запасы сырья мы оцениваем как стратегические», — говорит он.

Альберт Худайбирдин. Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

Лучшее из прошлого

Первый директор завода легендарный Марк Гаркави не раз говорил: ключ к успеху — правильный подбор кадров, сочетание эффективной кадровой и социальной политики. Так, в начале 1970-х на заводе развернулось наставничество — одна из форм «выращивания» специалистов на месте.

Наставничество, профсоюз и продуманную социальную политику — здесь сохранили все лучшее из советского прошлого. Не случайно «Кучуксульфат» ежегодно получает диплом лучшего социально ответственного работодателя, — объясняет Альберт Худайбирдин.

У неопытной молодежи – опытные учителя: около четверти работников предприятия — профессионалы со стажем от 20 до 40 лет. Золотой запас — трудовые династии. «Это люди, которым с детства привили уважение к профессии, они особенно мотивированы работать качественно», — продолжает гендиректор.

В трудных условиях 2022 года завод сохранил все социальные программы: выплачивает матпомощь работникам и пенсионерам завода, сотрудникам-участникам спецоперации. Платит пособия при рождении ребенка и вступлении в первый брак, поощряет молодых специалистов-стипендиатов предприятия и расширяет программу добровольного медстрахования.

В 2023-м мы планируем расширить социальные гарантии для наших работников, общая сумма составит 43,3 млн рублей, — заверил Альберт Худайбирдин.

Оазис в степи

Первый благоустроенный дом в поселке построили в 1958-м, и это было только начало. Завод развивался — вместе с ним рос поселок Степное Озеро: строились жилые дома, детсад, поликлиника, школа и магазины. Спортивная жизнь на предприятии кипела — и в поселке открывали спортплощадки, стадион, бассейн. «Физкультура и спорт — это тоже политика», — говорили на заводе.

Поселок Степное Озеро и Благовещенский район и сегодня — оазис в степи. «Уровень развития социальной инфраструктуры здесь — один из лучших не только в крае, но в целом в Западной Сибири», — отмечает Альберт Худайбирдин.

Завод и поселок трудно отделить друг от друга: как градообразующее предприятие «Кучуксульфат» готов и дальше нести социальную нагрузку. При этом руководитель подчеркивает: «Кучуксульфат» — государственное предприятие. Поэтому все социальные и благотворительные программы здесь согласовывают с федеральным центром и отчитываются за каждый рубль.

Масштабный проект

К началу перестройки завод в Степном озере был гигантом химической отрасли всесоюзного значения. В 1990-е годы, когда многие промпредприятия страны терпели бедствие, его руководители сумели найти новые рыночные ниши и сохранить уникальное производство. 2022 год поставил перед менеджментом новые вызовы. Тем не менее, год удалось завершить с прибылью.

Чтобы сохранить устойчивость, надо иметь несколько точек опоры. Сегодня «Кучуксульфат» ориентирован на выпуск монопродукта. Поэтому мы ищем новые проекты, не связанные с нашим монопродуктом и его производными. Ведем переговоры с потребителями — словом, прорабатываем возможности диверсификации, — рассказывает гендиректор.

Параллельно предприятие решает важнейшие задачи момента — импортозамещение. Так вместо американской горнодобывающей техники приобрели отечественный аналог от Чебоксарского завода «Четра», автопарк пополнили новые «КамАЗы» и автокран «Галичанин».

И что бы ни происходило в окружающем мире, предприятие продолжает курс на модернизацию, заложенный основателями предприятия 60 лет назад. Объем инвестиций в 2023 году составит 620 млн рублей (без НДС). Стратегический объект завода — котельный цех — планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале.

Вновь построенный котельный цех отвечает всем правилам безопасности. Он оснащен современным оборудованием и системой газоочистки, которые снизят выбросы в атмосферу и уменьшат расход угля. Таких масштабных энергетических проектов Сибирь не знала уже несколько десятилетий, — рассказал руководитель.

Вопрос гендиректору — Альберт Флюрович, сейчас — время трансформации экономики. Как вы лично относитесь к переменам? — Философски. Вся моя сознательная жизнь проходила и проходит на фоне перемен. Думаю, наше поколение более гибкое. Команда, которой я руковожу, старается оперативно отслеживать все тенденции и изменения, обсуждает их, вырабатывает решения. Для нас лучше действие, чем бездействие. Да, время диктует необходимость оптимизации расходов. В то же время мы стараемся по максимуму поддерживать коллектив. Наши работники видят, что происходит в мире и, возможно, беспокоятся о судьбе предприятия. Они должны быть уверены: мы держим руку на пульсе, стремимся минимизировать риски и уверенно смотрим в будущее.

5 фактов о «Кучуксульфате» -2022

1190 работающих, план 2023 года — 1265 сотрудников.

55,8 тыс. рублей — средняя зарплата (при среднекраевой 38,3 тыс.).

322 млн рублей — объем инвестиций (без НДС).

444 тыс. тонн — объем производства сульфата натрия.

1 млрд рублей — налоги, уплаченные во все уровни бюджета, в том числе 336,5 млн в краевой и 67,2 млн — в местный.