1 июня
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Экономика

Крупный производитель крупы на Алтае рассказал о проблемах сбыта и "транспортной пробке"

Агрохолдинг "Гудвилл", занимающийся производством сельхозпродукции и выпуском круп, все чаще сталкивается с проблемой сбыта. Об этом 31 мая на круглом столе, посвященном отчету губернатора и перспективам сельского хозяйства, рассказал его директор Сергей Решетник. По его словам, перенасыщение рынка достаточно существенное.

Сергей Решетник.
Сергей Решетник.
Дмитрий Лямзин

На сегодняшний день "Гудвилл" только 10% выпускаемой продукции продает на территории края, остальное вывозит. Основной потребитель алтайской крупа сконцентрированы в Центральной федеральном округе.

По словам Решетника, даже здесь, несмотря на достаточно высокий платежеспособный спрос, есть внутреннее перенасыщение.

"Цифры показывают, что промышленность там с закрытием экспортных отгрузок, тоже сталкивается с проблемами сбыта. Речь идет о продажах муки, крупы и всего остального", - отметил Сергей Решетник.

Директор "Гудвилла" отмечает: работать с Дальним Востоком возможности практически нет. Пропускная способность и тарифы на железнодорожные и автоперевозки слишком высоки. Мало того, есть проблемы с самим транспортом. Сергей Решетник назвал все это "транспортной пробкой".

На производстве овсяной крупы компании &quot;Алтайская крупа&quot;.
На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа".
Анна Зайкова

"Хочешь отгрузить вагон или контейнер продукции на восток, надо подать заявку на месяц вперед", -сообщил Решетник.

При этом он отмечает, возможности у алтайских предприятий огромные в силу доступной сырьевой базы. "Если будет решен вопрос с транспортной составляющей, переработчики не заставят себя ждать", - считает эксперт.

По итогам 2022 года Алтайский край остался на первом месте в России по выпуску муки (9,9% от общего объема), крупы (27,6%) и зерновых завтраков (21,6%). По макаронам у региона было четвертое место (8,3%).

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