Крупный кожевенный завод пополнил ряды участников нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае

Число участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае пополнило ООО «Русская кожа Алтай». Отборочные мероприятия на этом крупном предприятии прошли в сентябре.

В ходе отбора специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) проинформировали представителей завода о целях и задачах нацпроекта, а также рассказали о методологии проводимых улучшений, поделились примерами, а также определились с мероприятиями и удобными сроками их реализации.

В январе 2024 года эксперты РЦК совместно с сотрудниками компании приступят к оптимизации выбранного пилотного потока, улучшению производственной системы, а также организации проектного офиса на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений.

Помимо этого, на предприятии будут проведены тренинги, по результатам которых сотрудники компании освоят методы и инструменты бережливого производства.

Дополнительно будут подготовлены и сертифицированы внутренние инструкторы по бережливому производству из числа сотрудников предприятия. Это необходимо для того, чтобы они могли обеспечить последующую передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения этапа совместной работы с экспертами РЦК.

Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках реализации нацпроекта с конкретными результатами будет проведено спустя шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.

Следует уточнить, что всего участниками национального проекта «Производительность труда» в нашем регионе до середины 2024 года смогут стать 87 региональных компаний. На данный момент его участниками уже являются 82 предприятия.