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Экономика

На кого батон крошишь? Хлебозавод в Барнауле будет выпускать популярный продукт по-новому

"Алтайские закрома" планируют расширить возможности своего нового хлебного цеха, который строился на протяжении нескольких лет. Об этом на церемонии вручения премии "Менеджер года" рассказал управляющий директор компании Константин Терновой. Он стал победителем отраслевой номинации "Пищевая перерабатывающая промышленность".

Батон. Хлеб.
Батон. Хлеб.
foodandhealth.ru.

По словам Константина Тернового, новая полностью автоматизированная линия будет предназначена для выпуска батонов.

"В настоящий момент идет предконтрактная проработка новой производственной линии для батонов. Она будет также полностью автоматизированной. Думаю, через год удастся ее запустить", - пояснил Терновой.

Напомним, в 2023 году "Алтайские закрома" завершили строительство нового хлебного цеха площадью 1,5 тыс. кв метров.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Ключевые элементы оборудования в цехе - российского производства. Например, печь для выпекания хлеба собрана в космической столице России, подмосковном городе Королев. Первый образец «космопечи» был отправлен именно в Барнаул.

Главная фишка — полная автоматизация. Для алтайского хлебопечения, не мыслимого без ручного труда, - это невероятный шаг вперед. Константин Терновой заверяет: все процессы, от тестоприготовления до нарезки и упаковки хлеба, будут совершать машины.

Оборудование оказалось мощное, как раз нарезка и упаковка хлеба будет происходить со скоростью одна булка в секунду.

церемония награждения премии &quot;Менеджер года - 2023&quot;.
церемония награждения премии "Менеджер года - 2023".
Владимир Вдовин

Есть планы и по мелькомбинату в Повалихе, который входит в структуру холдинга. Здесь собственники задумались о новой мельнице. Нынешняя уже не справляется с тем объемом сырья, которое требуется для хлебопечения.

Как проходило награждение

Церемония вручения премии "Менеджер года" проходила на прошлой неделе. "Алтайские закрома" и Константин Терновой победили в номинации "Пищевая перерабатывающая промушленность".

Всего отраслевых наград было вручено 10. Главным победителем был признан Дмитрий Беляев, генеральный директор компании "Комплекс Агро".

Премия &quot;Менеджер года - 2023&quot;.
Премия "Менеджер года - 2023".
altapress.ru
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