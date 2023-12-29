Крупный барнаульский завод судится с индийской компанией из-за поставки некачественного товара

Индийские поставщики
Учредителями являются компании «АЗПИ-Логистик» являются Виктор Герман (председатель совета директоров УК «Алтайский завод прецизионных изделий») и Анна Осинцева (исполнительный директор завода).
С индийской фирмой Aesteiron Steels LLP, расположенной в Мумбаи, крупнейшем городе Индии, «АЗПИ-Логистик» заключила контракт на поставку товара в апреле 2022 года. Какой именно товар был поставлен, в материалах суда не указано.
Индийская компания на своем сайте позиционируется как ведущий производитель бесшовных и сварных стальных труб в Индии.
«Мы производим высококачественные стальные трубы из нержавеющей стали, углеродистой стали, легированной стали, алюминия, меди и специальных марок стали», - сообщает предприятие.
Оценили убытки
Компания «АЗПИ-Логистик» оценила убытки суммой более 700 тыс. рублей. Заседание суда несколько раз откладывалось – надо было убедиться, что ответчик проинформирован об иске.
В итоге арбитраж вынес решение поручить Министерству права, юстиции и по делам компаний Правительства Индии вручить индийской компании копию определения о назначении дела к судебному разбирательству. Но к концу 2023 года сведения о надлежащем извещении ответчика так и не поступили.
Ранее altapress.ru рассказывал, как российские предприятия, занимающиеся техперевооружением, решили проблемы приобретения оборудования и материалов после разрыва отношений с западными производителями.
По отзыву промышленников, новое оборудование поступает на алтайские заводы из Китая, Индии, Турции и Тайваня. Часть оборудования заводы производят сами. А некоторые отмечали, что станкостроение в России, хоть и медленно, но восстанавливается.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал