Крупнейший производитель мороженого на Алтае выпустит необычный продукт

Компания "Алтайхолод", единственный в Алтайском крае крупный производитель мороженого, возобновила сотрудничество с Китаем. В этом году в Поднебесную предприятие отправило необычный товар - мороженное на сыром молоке. Планы по развитию этому направлению у инвестора имеются.

23 ноября на экспертном совете ИД "Алтапресс", посвященном развитию пищевой отрасли, директор "Алтайхолода" Михаил Туркин рассказал, что в ноябре 2023 года, впервые за года пандемии, в Китай были отправлены две еврофуры алтайского мороженого.

"Сейчас готовим еще три машины", - добавил директор.

По его словам, особо востребовано в Китае мороженое на сыром молоке (обычно, в производстве "Алтайхолод" использует молоко сухое). Для развития нового для себя направления предприятие намерено в 2024 году построить новый цех с приемкой молока на 10 тонн в сутки.

"Надеемся, что это поможет нам расширить экспортные рынки сбыта в Китае", - рассказал Михаил Туркин.

Эскимо, мороженое на палочке. pixabay.com

Свою продукцию "Алтайхолод" отправляет крупному китайскому оптовику, который в дальнейшем распродает алтайское мороженое по всей стране.

Что еще происходит на предприятии

В 2023 году компания впервые с 2019 году увеличила объемы производства. По словам Михаила Туркина, прирост по мороженому, скорее всего составит, около 5%.

По замороженным кондитерским изделиям производитель тоже наращивает объемы. Единственное, что беспокоит компанию - это конкуренция со стороны иногородних игроков.

«Алтайхолод». barnaul.org.

Михаил Туркин отметил, что несколько лет назад в Барнаул зашла красноярская компания "Славица", которая начала устанавливать киоски со своей продукцией. Привозное мороженое оказалось ниже по цене.

Сейчас у "Алтайхолода" 45 торговых точек, у "Славицы" - 39. В некоторых местах им приходится работать дверь в дверь.