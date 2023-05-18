19 мая
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Экономика

Крупнейшие производители напитков на Алтае хорошо заработали на бегстве мировых брендов

Два крупных пивоваренных завода в Барнауле и Бочкарях в 2022 году увеличили чистую прибыль. Об этом свидетельствует отчетность, размещенная на портале "Прозрачный бизнес". Рост финансовых показателей произошел на фоне проблем с логистикой, о которых заявляли сами производители.

Кола в Бочкарях
Кола в Бочкарях
Дмитрий Лямзин

Как следует из финансовой отчетности, выручка "Бочкаревского пивоваренного завода" в 2022 году составила 5,2 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль тоже возросла на 64,5% и составила 376,4 млн рублей.

У "Барнаульского пивзавода" показатели оказались скромнее - рост выручки по итогам 2022 года составил 20%. Итоговый показатель остановился на отметке 3,1 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия - 130 млн рублей. Примечательно, что годом ранее БПЗ отчитывался о прибыли всего в 16,7 млн рублей.

Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г.
Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г.
Олег Укладов

На чем зарабатывали

Судя по размещенным документам, в 2022 году больше всего денег "Бочкарям" принесли газированные напитки. Выручка от их продаж в 2022 году возросла на 795 млн рублей (по сравнению с 2021-ом) и почти на 1 млрд (по сравнению с 2020-ом). По пиву не такой взрывной рост - по году плюс 323 млн рублей.

Данных по выручке от продажи продукции "Барнаульского пивзавода" в открытом доступе нет.

Ранее представители двух предприятий в один голос говорили о том, что уход с российского рынка крупных иностранных компаний существенно облегчил жизнь региональным производителям. Что "Бочкари", что БПЗ летом 2022 года выпустили импортозаместительные напитки.

Производство &quot;Кола Бочкари&quot;.
Производство "Кола Бочкари".
Дмитрий Лямзин.

Осенью прошлого года Алена Вдовина, представитель "Барнаульского пивоваренного завода", рассказывала, что два наименования колы, одна из которых без сахара, занимают 18% продаж всей безалкогольной линейки, включающей больше 40 различных напитков. И спрос только растет.

Алена Вдовина,
представитель "Барнаульского пивоваренного завода":

Я считаю этот показатель очень хорошим. Локомотивом к этому продукту мы "цепляем" другие наши новинки и выстраиваем таким образом коммуникации с сетями. Не секрет, что можно завести любой продукт в торговую сеть, главное, чтобы он там продержался. И всегда сети старались "отжать" производителя. Наша кола продается без всяких акций.

Евгения Михайлова, директор департамента планирования и стратегических проектов "Бочкарей", объяснила: несмотря на то, что в России уже насчитывается более 180 товарных наименований колы, бочкаревский продукт на полках не потерялся.

Производство компании «Бочкари».
Производство компании «Бочкари».
Фото Ирины Пергаевой

"Изменения в ритейле позволил нам расширить представленность нашей продукции и зайти дополнительно в новые сети. Раньше, например, мы не работали с "Ярче". Сейчас же компания постепенно выходит на Урал", - отметила эксперт.

Отметим, что 2022 год для производителей напитков начинался не так сладко. Начало СВО осложнило предприятиям покупку и доставку импортного оборудования и ингредиентов. Предприятиям приходилось экстренно перестраивать каналы поставок, искать альтернативы.

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