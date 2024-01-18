Круглогодичный языковой лагерь «Саншайн» победил в конкурсе лучших социальных проектов

В декабре прошлого года в Барнауле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023». Лучшим социальным проектом в сфере дополнительного образования и воспитания детей стал круглогодичный языковой лагерь «Саншайн». Руководитель проекта — директор центра гуманитарного развития «Саншайн» Светлана Масловская.

Рассвет лагеря «Саншайн»

Языковой лагерь «Саншайн» — самый «взрослый» социальный проект среди всех победителей регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес-2023». Он работает с 2000 года. За это время в лагере отдохнули более 11 тыс. детей как из Алтайского края, так и других регионов России.

До открытия лагеря Светлана Масловская работала преподавателем английского языка в Алтайском государственном университете. В 1998 году она поехала в Америку по международной программе CC USA и работала вожатой в лагере.

В Барнаул я вернулась с огромным желанием создать для детей в Барнауле творческую англоязычную среду, в которой бы они познавали язык через бытовые ситуации, а не только на языковых занятиях. Чтобы они общались друг с другом, изучали культуру и традиции других стран и раскрывали себя, — рассказывает Светлана.

В 2000-м году вместе с коллегами из университета Светлана воплотила свою идею в жизнь — на свет появился языковой лагерь «Саншайн». В первый год прошло всего две смены по 60 человек. В лагерь попали только те дети, которые успешно прошли устное собеседование на английском языке.

Круглогодичный языковой лагерь «Саншайн». Фото предоставлено центром гуманитарного развития «Саншайн».

Но в следующие года мы отказались от этого. Ведь хорошие результаты собеседования не сравнятся с реальным желанием ребенка изучать язык, — добавляет Светлана.

С каждым годом число «кемперов» увеличивалось: 140, 270 детей… В дальнейшем лагерь «Саншайн» стал работать уже на всех школьных каникулах. Всего в год проходит восемь смен: зимой, осенью и весной (6 дней) и пять смен летом (14 дней).

С 2005 года на базе лагеря «Саншайн» работает лицензированная школа вожатых. По ее окончанию выпускники получают сертификат, который дает им право работать не только в «Саншайн», но и в других лагерях.

Наши вожатые — это лучшие представители студентов барнаульских университетов. Большинство приходит к нам из лингвистического института АлтГПУ. Для меня, как для директора лагеря, важно, чтобы у вожатого были такие качества, как порядочность, ответственность, доброта, любовь и забота о людях. Ведь вожатый в лагере — это пример для детей, — рассказывает Светлана.

Влюбиться в язык

Смены в лагере «Саншайн» поделены на разные возрастные категории. Для детей от 6 до 13 лет есть смена «Саншайн юниор». Она подходит для тех ребят, которые в первый раз приезжают в языковой лагерь. Для них это отличная возможность проявить самостоятельность вдали от родителей. Маленькие «кемперы» живут в санаториях в комфортных условиях недалеко от города.

Детей постарше — от 9 до 17 лет — приглашают на языковые смены, которые проходят на базах в предгорье Горного Алтая.

Подростки от 12 до 17 лет могут приехать на специальную смену-семинар «Стажеры». На смене дети обсуждают такие темы, как бизнес, искусство, обучаются финансовой грамотности, ораторскому искусству и актерскому мастерству. Для них проходят профориентационные мастер-классы и различные тренинги.

Программа каждой смены включает в себя два блока: образовательный и творческий. Первый — состоит из языковых занятий, психологических тренингов и мастер-классов. На языковые занятия дети идут согласно своей языковой подготовке.

Во второй блок входят вечерние мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы и общелагерные игры. Все мероприятия проходят на английском языке. Переводчиками нередко выступают сами дети. Так «кемперы» нескучно и весело получают новые знания и практикуют языковые навыки.

Отдельное место в программе отводится формированию навыков работы в команде и выявлению лидерских качеств через игры на взаимодействие и сотрудничество.

Круглогодичный языковой лагерь «Саншайн». Фото предоставлено центром гуманитарного развития «Саншайн». Круглогодичный языковой лагерь «Саншайн». Фото предоставлено центром гуманитарного развития «Саншайн». Круглогодичный языковой лагерь «Саншайн». Фото предоставлено центром гуманитарного развития «Саншайн». Круглогодичный языковой лагерь «Саншайн». Фото предоставлено центром гуманитарного развития «Саншайн». Круглогодичный языковой лагерь «Саншайн». Фото предоставлено центром гуманитарного развития «Саншайн».

Каждая смена — авторская и уникальная. Многие дети приезжают к нам из сезона в сезон, и потому нам нельзя повторяться. Вожатые учитывают интересы детей и посвящают сезон тем темам, которые интересуют ребят. В прошлом году смены назывались «Приключения Семейки Адамс: Уэнсдей ведет расследование», «Саншайн в прямом эфире» и «Целое лето искусства», — рассказывает директор лагеря.

В чем же популярность лагеря среди детей? Сами «кемперы» отмечают несколько причин. Первая — новые ощущения и яркие эмоции, которые остаются с ними на всю жизнь. В лагере царит атмосфера добра, тепла и искренности. Вторая причина — это общение с близкими по духу людьми. И третья — возможность раскрыть себя и научиться чему-то новому.

Социальные Предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

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