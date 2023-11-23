Креатив — новая нефть? В Алтайском крае прошел форум креативных индустрий «Мой креатив. Мой бизнес»

На первом Форуме креативных индустрий в Алтайском крае «Мой креатив. Мой бизнес» 21- 22 ноября встретились больше 170 участников и 10 топовых экспертов из Сибири и Москвы.

Мы нестандартные. Наша работа — это видеть прекрасное в обыденных вещах, смотреть на мир под другим углом, отдавать своим идеям бессонные ночи и нескончаемое вдохновение. Мы выделяемся, кажемся странными, но неповторимость — это наше главное украшение, — именно такое послание получил каждый участник Форума.

Потому что в течение нескольких дней предпринимателям из разных уголков края предстояло не только получать знания, обмениваться опытом, но и тестировать свой креатив, открывая в нем новые грани.



Практикующие ТОП-спикеры из Москвы и Сибири, чей опыт и знания уже позволили бизнесу по всей России подняться на новую ступень, делятся с предпринимателями лайфхаками, рассказывают, что креативная индустрия сегодня имеет огромный потенциал и на нее нужно делать ставку.

Креативную индустрию долгое время воспринимали, как «чертика из табакерки». Это модно, прикольно, но если говорить про всю страну, то это 6-8%, а где-то 12% вклада ВВП в разные регионы. Чтобы вы понимали, это как вклад всей строительной отрасли. Креативная отрасль это там, где глобально талант соединяется с творчеством и бизнесом, — подмечает директор по регионам в группе компаний «Флакон» Михаил Егошин.

Сегодня, в условиях динамично меняющихся трендов, предпринимателю нужно выделяться. За два дня все создатели продуктов на стыке творчества, науки и технологий получили шанс на генерацию новой идеи и масштабирование уже действующей ниши. Вместе со спикерами, среди которых Александр Красавцев, Ян Кожан, Вера Стёксова, Артем Лукичев, Борис Альхимович, Анастасия Исакова, краевые предприниматели учились создавать сообщества, перенимали опыт удачных коллабораций, разложили «по полочкам» без чего не может существовать продукт, выстраивали коммуникационную стратегию, разобрали что такое креатив для бизнеса, как сделать так, чтобы твоя команда отличалась от других на рынке, поговорили про отношения и технологии, помогающие продажам, изучили техники для развития креативного мышления — командные мозговые штурмы, мастер-майнды и даже технику Уолта Диснея для развития команды.

Художница Анастасия увидела в социальных сетях анонс масштабного события и, не раздумывая, подала заявку на участие. Три года назад девушка начала рисовать смолой. Со временем хобби переросло в успешное дело.

Так как я сама из творческой сферы, я художник-смолянист, поэтому пришла за новыми знаниями, знакомствами. С некоторыми наши дела перекликаются, — делится участница форума Анастасия Дедова.

За креативными индустриями будущее, уверены эксперты. Симбиоз с огромным количеством сфер бизнеса, различных общественных направлений сделали их неотъемлемой частью прогрессивной экономики страны.

Мы рассказываем, почему интерес к этим индустриям на федеральном уровне очень большой, на региональном мы тоже не хотим отставать. В Госдуме уже подготовили проект закона «О развитии креативных (творческих) индустрий», что позволит предусмотреть меры поддержки для тех, кто только делает первые шаги в этой отрасли, — уточняет руководитель регионального Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков.

принял участие в паблик толке, который как раз и был посвящен тому, как интегрировать и развивать практически все сферы бизнеса с помощью креативных индустрий. А сайт, где участники проходили регистрацию мойкреатив22.рф по его словам, планируется сделать площадкой для общения и популяризации товаров и услуг предпринимателей креативных индустрий края.

Форум дал краевым предпринимателям исчерпывающие ответы на вопросы о том, как креативные индустрии меняют экономику и жизнь стран и регионов, с чего начать действовать креативным предпринимателям, как успешным локальным брендам «засветиться» в масштабах всей страны и вместе с этим строить команду с креативным подходом.

Бааль Виктория,

самозанятый:

Благодарю организаторов за встречу с потрясающими спикерами. Такие открытые и по-настоящему увлеченные! А сколько в нашем городе талантливых людей, которые делают свое дело и не боятся его презентовать, не боятся быть первыми! Классно! Для себя взяла несколько важных идей, познакомилась с прекрасными людьми. И в целом, получились запоминающиеся 2 дня. Из серых, рутинных будней окунуться в мир креативных людей и узнать, что происходит в соседних городах — это действительно невероятно ценно! «Люди — это цель, а не инструмент». Спасибо большое!

Моргоева Виктория,

самозанятый:

Благодарю от души «Мой бизнес», всех и каждого, кто участвовал в организации форума — всё прошло по высшему разряду! За спикеров — отдельная благодарность! Каждый из них — кладезь полезных знаний, потрясающих кейсов и невероятно интересного творческого пути! Низкий поклон каждому спикеру за вдохновение и инсайты! Хочется креативить по полной!

Бутакова Наталья,

предприниматель:

Спасибо экспертам и организаторам за возможность прикоснуться к сфере креатива на таком крутом уровне! Смелые Идеи рождались сами по себе с пониманием как же скучно мы продаем свои услуги, а можно то быть интересными!

Чернова Елена,

самозанятый:

Восторг! Вау! Супер! Потрясающие два дня с замечательными, драйвовыми спикерами пролетели незаметно! Сижу сейчас, все услышанное-увиденное обдумываю, «перевариваю» и понимаю, что приятное послевкусие после форума будет еще долго моим верным спутником. Огромная благодарность всем за проведение такого потрясающего мероприятия!

Гурьянова Екатерина,

предприниматель:

Благодарю организаторов и спикеров за классное, открытое и эмоциональное событие. Организация на высоте! Для себя нашла и почерпнула массу информации. Буду реализовывать креативные идеи в своём бизнесе.