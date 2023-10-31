Конвертируем ваши деньги в деньги

ГК «Аэрон» — молодая компания, но уже достаточно успешно зарекомендовала себя на строительном рынке. Одна из ключевых компетенций компании— реализация строительных проектов в любой точке страны, в том числе в отдаленных районах и сложных климатических усло­виях.

О сегодняшнем дне компании, а также о планах на будущее мы поговорили с техническим директором ГК «Аэрон» Романом Куликовым.

— Расскажите об основных направлениях деятельности вашей компании.

— Я бы выделил ключевым направлением проектирование и строительство объектов промышленного назначения. Но мы также специализируемся и на строительстве зданий из сэндвич-панелей, монтаже технологического оборудования, изготовлении и монтаже металлоконструкций, сборно-монолитных конструкций.

— Если бы я выбирал генподрядную организацию и попросил назвать три причины, почему я должен выбрать вас, что бы вы сказали?

— Первая причина, и самая важная — мы работаем честно и открыто. Если видим, что технические требования заказчиком сформулированы нечетко, то вместе стараемся их детализировать, предложить оптимальное проектное решение и зафиксировать твердую контрактную цену. Вторая — надежность. Наша финансовая устойчивость и пул проверенных подрядчиков позволяют нам выполнять все взятые на себя обязательства. И третья — высокое качество и компетентность. Современные стройматериалы, хорошо обученные сотрудники, командная работа, четко выстроенные процессы и непрерывный строительный и технический надзор.

В каждом заказчике мы видим партнера в реализации проекта. Для нас партнерство — это прозрачность, доверие и заинтересованность каждой стороны в соблюдении не только своих интересов, но и интересов партнера.

Роман Куликов. Фото предоставлено ГК «Аэрон».

— Роман Владимирович, вы сказали о качестве строительства. Насколько большое внимание уделяется этому вопросу в вашей организации?

— В компании разработана и внедрена система контроля качества, которая позволяет отслеживать все этапы работ по каждому проекту. Не секрет, что любая ошибка может дорого обходиться и приводить к миллионным убыткам. Все монтажные и пусконаладочные работы мы производим в строгом соответствии с утвержденным заказчиком проектом, а также ГОСТами и СНиПами. Благодаря этому возведенные нашими силами объекты отличаются надежностью, долговечностью и производительностью.

— Расскажите, пожалуйста, об особо важных объектах и ваших партнерах.

— Для нас все объекты важные и ответственные. Особая наша гордость — это строительство Забайкальского зернового терминала. Этот терминал стал первым в мире объектом зерновой логистики, который построен на берегу моря, но является полностью сухопутным. Шестнадцать силосов в составе терминала, мощностью единовременного хранения 5 тыс. тонн каждый, обеспечивают годовой объем перевалки в 8 млн тонн. ЗЗТ обслуживает восточный коридор Забайкалье — Маньчжурия.

Еще выделил бы важный для нас объект — строительство элеватора вместимостью в 20 000 тонн в с. Паклине. Гордимся тем, что при нормативном сроке строительства таких объектов два года фактически мы выполнили работы за семь месяцев.

Что касается наших заказчиков — это «НСК», «Агроцентр», «Гомсельмаш», «YTO Group» — вот лишь некоторые организации, которые для реализации своих задач воспользовались услугами нашей компании и оценили ее как надежного, проверенного, экономически выгодного партнера.

ГОМСЕЛМАШ-сервисный центр. Фото предоставлено ГК «Аэрон».

— Какие интересные проекты у вас сейчас в работе? Расскажите о планах компании на будущее.

— Сейчас мы занимаемся строительством ГОКа на базе месторождения «Железный кряж». Это месторождение расположено в экстремальных климатических и геологических условиях Забайкальского края. Проект масштабный, интересный и очень непростой.

Если говорить о будущем, у нас подписан агентский договор с китайской компанией FAMSUN — ведущим мировым производителем оборудования для кормопроизводства и животноводства, поставщиком услуг в области интеллектуальных систем хранения. У наших компаний много точек соприкосновения и большие перспективы для совместной работы.

ООО «Аэрон»

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