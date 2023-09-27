Концентрация энергии. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей»

Совсем недавно в шатре «Монблан», на живописном берегу Оби в районе Змеиногорского тракта, прошла конференция в уникальном формате «Алтай — земля возможностей. Творчество и бизнес 2023». Спикерами стали представители власти, бизнеса, искусства и творчества, которые рассказали, как Алтай дает благодатную почву для развития предпринимательства в родном крае.

Конференция состоялась уже в четвертый раз, при поддержке центра «Мой бизнес», и собрала знания и опыт ее участников в единую концепцию использования бренда Алтайского края.

Организаторы — предпринимательница Анна Усова, владелица шатра «Монблан», и ее женский клуб «Совершенство».

Анна уверена: предприниматели жаждут монетизировать свои продукты и творчество именно в родном регионе. И судя по количеству заявок на участие в форуме, которых было зарегистрировано 90 — это правда.

Открыла форум его бессменная ведущая Соня Сапрыкина. Мероприятие состояло из двух частей. Все спикеры так или иначе были связаны с Алтаем: вдохновлялись им, живут или трудятся здесь. Вначале выступили представители большого, среднего и малого предпринимательства.

Среди них, например, были Лидия Некрасова — руководитель Поспелихинского хлебокомбината и сети «Автоформула», Татьяна Богданчикова — замгендиректора «Алтайвитамины», Марина Беломытцева — руководитель крестьянского хозяйства «Сатурн», Наталья Дрыгант — соучредитель бутик-отеля «Август» и «Барнмодуль».

Во второй же части вдохновением и атмосферой легкого отношения к жизни зал наполнили предприниматели из творческой сферы. Одним из спикеров стала Ануш, которая рассказала о монетизации искусства. Она — любящая Алтай художница и арт-терапевт из Новосибирска, чьи картины появляются на выставках мирового уровня.

В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Александр Черников. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Александр Черников. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Александр Черников. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Александр Черников. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Александр Черников. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Анна Зайкова. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Александр Черников. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Александр Черников. В Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей». Фото: Александр Черников.

Еще одна новосибирская гостья — Ольга Пашкина, дизайнер сказочных костюмов, кокошников и головных уборов.

Знаниями о качестве жизни и психологических аспектах «человеческого счастья» поделилась Виктория Молотова — психолог, автор программ самопознания и наставничества.

Роскошный шоу-показ устроила Варвара Верясова — дизайнер-модельер, основатель бренда авторской женской одежды «Варвара».

Выступили Марина Лихторович, которая занимается своим HR-агентством и подбирает топ-менеджеров для ведущих предприятий России, и Юлия Шадрина — дизайнер, телеведущая. А яркие эмоции участников конференции запечатлела фотограф Надежда Чернуха.

В перерыве гости прогуливались по территории и оценивали площадки алтайских предпринимателей. Например, собственный бренд инструментов самопознания Анны Усовой — «Энергия Природы».

Свою продукцию также представил молодой производитель «AlaStar», чей гель для стирки получил награду «Лучший товар Алтая 2023 года».

Откликнулся на запрос и Чарышский район, привезя уникальные добавки в комбикорма и детали для ландшафтного дизайна из мрамора, который они добывают в своем карьере «Светлая Чала».

Поразительные картины предоставил Александр Черников — свои шедевры он создает, используя только остатки пластилина.

Развернулось немало дегустационных площадок: Поспелихинский хлебокомбинат угощал выпечкой, «Алтайский лось» — вкусными крафтовыми чаями на травах, «Шипуновские напитки» — натуральными морсами и квасом без газации, предприниматель Александр Жуков давал попробовать чистейшую воду «Древо».

Авторскими десертами порадовала Галина Рогова, победитель конкурса «Здравствуй, сладкий» на федеральном телеканале, создатель семейной кондитерской «Дом».

Примечательно, что при всей отличной организованности форум был полностью благотворительным.

Анна Усова,

организатор конференции «Алтай – земля возможностей. Творчество и бизнес 2023»:

Я запускаю мероприятие примерно за полгода, и меня все спрашивают: зачем я его организовываю. Я вообще ничего не делаю бесплатно, но эта конференция — единственное исключение. У нее есть большая миссия и значимость. Наша новостная лента в этом году собрала более 100 тыс. просмотров, и я понимаю: у кого-то из этих людей, возможно, в голове зародится мысль, что Барнаул — не дыра, Алтай — не дотационный край, а земля возможностей.

Анна Усова. Фото: Анна Зайкова.

Убедить предпринимателей в последнем утверждении — одна из трех главных целей, которые ставит Анна перед собой и форумом.

Вторая глобальная задача — обмен опытом и энергией. Гости и участники охотно задавали друг другу вопросы, интересовались начинаниями коллег, просили у спикеров советы по развитию своего дела.

Третья же цель — налаживание новых связей, поиск ментора, наставника или партнера для своих проектов.

Свое выступление Анна подвела к мысли о кредите доверия к власти. Она поделилась, что зарегистрировала собственное ИП уже в 18 лет, но в те годы было сложно начать без опыта и чужого сопровождения.

Сегодня же у молодых стартаперов есть колоссальная возможность легко запустить свое дело с нуля. Есть специальные поддерживающие органы, а также много программ, где начинающих предпринимателей обучат и наставят.

Анна рассказала, что недавно намеренно открыла новое предприятие, чтобы обратиться за помощью в центр бизнеса и проверить на себе их помощь.

Анна Усова,

организатор конференции «Алтай – земля возможностей. Творчество и бизнес 2023»:

Хочу сказать, что подрядчики работают совершенно по-другому, потому что с центром выстроен договор на очень серьезные отношения. Дедлайны везде, поэтому помощь оказана в срок и эффективно.

На эту же тему выступил почетный гость форума — начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Сергеевич Евстигнеев. Он подробно рассказал о мерах государственной поддержки местного бизнеса.

Александр Евстигнеев. Фото: Анна Зайкова.

Александр Евстигнеев,

начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Сегодня в шатре «Монблан» собрались люди разных профессий, с разными культурными предпочтениями. Но нас объединяет одна большая любовь — наша малая родина, Алтайский край. Для меня важно, что сообщества в регионе стали говорить, как хорошо здесь жить. Смотря на вас, на ваши классные реализованные проекты, узнаваемые и в Сибири, и в России, у меня язык не повернется сказать, что Алтайский край находится на задворках.

Многие гости посетили конференцию впервые, но поделились, что получили массу впечатлений, оценили спикеров и обещают посетить мероприятие в следующем году.

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