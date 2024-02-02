Конференция по маркетингу «Как выделиться на рынке в 2024»
- Барнаул, 6 февраля, 9.30-15.00 зал АГИК, Ленина, 66
- Бийск, 7 февраля, 9.30-15.00 зал БГК, Мартьянова, 42
Регистрация по ссылке: http://marketing.sales.tilda.ws/marketing2024
Темы:
- Тренды в маркетинге в новых реалиях
- Стратегический маркетинг и аналитика бизнеса
- Закон о маркировке рекламы
- Инструменты современной CRM системы
- Бесконечное генерирование контента с помощью нейросетей
- Системный маркетинг против эпизодического успеха
- Продвижение личного бренда
- Кросс-маркетинг
- Ценностная упаковка бизнеса
- На что опираться при составлении брендбука компании
Спикеры: Действующие предприниматели, маркетологи, руководители компаний в области маркетинга, брендинга, PR, IT, эксперты и преподаватели федерального уровня.
18+
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