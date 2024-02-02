4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика
Erid: 4CQwVszH9pWvoWtuChh

Конференция по маркетингу «Как выделиться на рынке в 2024»

Комитет по развитию женского предпринимательства Алтайского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Комитет по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приглашают на мероприятие для предпринимателей Алтайского края.

Конференция по маркетингу «Как выделиться на рынке в 2024».
Конференция по маркетингу «Как выделиться на рынке в 2024».
Источник: ИП Вахрушева Е. В.

Конференция по маркетингу «Как выделиться на рынке в 2024»

  • Барнаул, 6 февраля, 9.30-15.00 зал АГИК, Ленина, 66
  • Бийск, 7 февраля, 9.30-15.00 зал БГК, Мартьянова, 42

Регистрация по ссылке: http://marketing.sales.tilda.ws/marketing2024

Темы:

  • Тренды в маркетинге в новых реалиях
  • Стратегический маркетинг и аналитика бизнеса
  • Закон о маркировке рекламы
  • Инструменты современной CRM системы
  • Бесконечное генерирование контента с помощью нейросетей
  • Системный маркетинг против эпизодического успеха
  • Продвижение личного бренда
  • Кросс-маркетинг
  • Ценностная упаковка бизнеса
  • На что опираться при составлении брендбука компании

Спикеры: Действующие предприниматели, маркетологи, руководители компаний в области маркетинга, брендинга, PR, IT, эксперты и преподаватели федерального уровня.

18+

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ИП Вахрушева Е. В.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость