10 августа
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Экономика

Коммунальные долги в Алтайском крае выросли на сотни миллионов рублей

За коммунальные услуги в Алтайском крае платят менее аккуратно, чем в среднем по стране. При этом непосредственным поставщикам ресурсов местные жители платят охотнее, чем в целом по стране, а вот управляющим компаниям отдавать свои деньги совсем не любят. Подробности — в материале altapress.ru.

Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Долги по коммуналке

Долги населения Алтайского края за коммунальные услуги по итогам первого квартала 2023 года выросли на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных значениях сумма увеличилась более чем на 600 млн рублей и достигла 6,56 млрд.

Так гласят данные, предоставленные крайстатом по запросу altapress.ru. При этом рост коммунальных долгов — тенденция общероссийская, однако в целом по стране они увеличились только на 8,2%. Это следует из сведений Росстата, опубликованных ранее «Известиями».

Счетчик
Счетчик
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Ресурсоснабжающие организации

Долг жителей Алтайского края перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) вырос на 10,8%, тогда как в целом по стране рост оказался в полтора раза больше и составил +15,8%. В абсолютном значении задолженность в крае превысила 5,41 млрд рублей.

При этом, несмотря на то, что ситуация на Алтае лучше, чем в среднем по РФ, налицо явное ускорение роста задолженности в регионе. Годом ранее он составлял +2,8%. То есть, в текущем году долги перед РСО в Алтайском крае начали копиться почти вчетверо быстрее, чем в предыдущем.

Яровская ТЭЦ.
Яровская ТЭЦ.
Минпромэнерго АК.

Управляющие компании

Что касается платежей управляющим компаниям (УК), то в России долг перед ними сократился на 1,2%. В Алтайском же крае он, наоборот, увеличился на 7,6%, превысив 1,14 млрд рублей. Впрочем, тенденция эта все равно положительная — в прошлом году рост составлял +8,1%.

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