31 октября
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Экономика

Команда «Барнаульского химического завода» прошла подготовку на «Фабрике процессов»

Обучение на «Фабрике процессов», созданной в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», прошли 20 октября представители компании ООО «Барнаульский химический завод».

Команда «Барнаульского химического завода» прошла подготовку на «Фабрике процессов».
Команда «Барнаульского химического завода» прошла подготовку на «Фабрике процессов».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

В команде от предприятия участвовали как специалисты, так и руководители подразделений, которые ознакомились с инструментами бережливого производства и при помощи них решали нестандартные задачи по оптимизации бизнес-процесса.

Также участники «Фабрики процессов» имели возможность оценить результативность своей работы на информационном центре через набор производственных и экономических показателей.

Главный инженер ООО «Барнаульский химический завод» Андрей Алексеев, комментируя полученный опыт, подчеркнул: «Очень интересное и полезное мероприятие! У некоторых коллег была информация о бережливом производстве, но как о чём-то скучном и нудном. На «Фабрике процессов» нам реально показали, что это интересно, эффективно, очень практично и мы получили высокий результат, просто от правильной организации процесса. Тренера Фабрики не просто профессионалы в Бережливом производстве, а отличные тренеры, умеющие работать с командами».

Отметим, что ООО «Барнаульский химический завод» с 2018 года является резидентом Алтайского полимерного композитного кластера «Алтайполикомпозит». Предприятиями-участниками реализуются государственные задачи по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности в плане разработки технологий получения полимерных композиционных материалов нового поколения, а также изделий и конструкций из них.

СПРАВКА

«Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

«Фабрика процессов», открытая в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в 2020 года, функционирует на базе центра «Мой бизнес», реализующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Воспользоваться данным инструментом по применению бережливых технологий могут субъекты МСП, в том числе не входящие в периметр нацпроекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону 8 (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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