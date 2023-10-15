16 октября
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Экономика

Количество вакансий в пищевом производстве в России за год увеличилось на 11,6%

Количество вакансий в пищевом производстве в России за год увеличилось на 11,6%, а вот число резюме практически не изменилось. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Так, инженер-технолог течение прошлого года могли в среднем зарабатывать 115 тыс. руб. в месяц. Отмечается, что прирост средней рыночной заработной платы за год составил 4,5%.

Сейчас инженеру-наладчику оборудования предлагают в среднем 115 тыс. руб. (+15%). Максимально − 240 тыс. руб.

Отмечается, что зарплаты в сфере пищевого производства за год выросли в среднем на 8,3%.

По данным аналитиков SuperJob, у квалифицированных рабочих также растут зарплаты.

Ранее сообщалось, что Алтайском крае отметили рекордные темпы роста заработной платы.

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