Количество вакансий в пищевом производстве в России за год увеличилось на 11,6%

Так, инженер-технолог течение прошлого года могли в среднем зарабатывать 115 тыс. руб. в месяц. Отмечается, что прирост средней рыночной заработной платы за год составил 4,5%.
Сейчас инженеру-наладчику оборудования предлагают в среднем 115 тыс. руб. (+15%). Максимально − 240 тыс. руб.
Отмечается, что зарплаты в сфере пищевого производства за год выросли в среднем на 8,3%.
По данным аналитиков SuperJob, у квалифицированных рабочих также растут зарплаты.
Ранее сообщалось, что Алтайском крае отметили рекордные темпы роста заработной платы.