Клиенты банка «Открытие» в первом полугодии 2023 года потратили почти на четверть больше бонусных рублей

По итогам первого полугодия 2023 года банк «Открытие» выплатил клиентам порядка 2,8 млрд бонусных рублей в качестве кешбэка в рамках программы лояльности МАКС. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом клиенты банка потратили за первые шесть месяцев 2,6 млрд бонусных рублей — почти на четверть больше, чем годом ранее.