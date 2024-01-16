17 января
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Экономика

Китайские банки ужесточат ограничения для клиентов из России

Госбанки КНР начали ужесточать ограничения на финансирование российских клиентов.

Китай.
Китай.
Фото: ru.freepik.com, автор tawatchai07.

Это происходит из-за того, что США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ, сообщает Bloomberg.

Минимум два китайских банка заказали проверку своего российского бизнеса. Кредитные организации намерены разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору, указывает Газета.Ru.

Также кредиторы из КНР усиливают комплексные проверки клиентов, ведущих бизнес в России или перевозящих важные товары в РФ через третьи страны.

Ранее китайские власти отменили для россиян сдачу отпечатков пальцев для визы. Также Китай включил в свои новые карты территории России.

Какие территории теперь относятся к Китаю?

Китай "забрал" Большой Уссурийский остров, который разделен на две части, входящие в состав России и Китая. Сейчас на картах на сайте китайского сервиса он целиком относится к территории КНР.

Российская часть острова относится к Хабаровскому краю, на нем расположен лишь один населенный пункт — поселок Уссурийский, население которого - около 100 человек. На острове находятся садоводческие товарищества, сенокосные и пахотные угодья, а также заповедник для бабочек.

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