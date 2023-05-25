Какая отрасль алтайской промышленности может стать лидирующей в России, назвал Виктор Томенко

По мнению Виктора Томенко, именно сельхозмашиностроение Алтайского края может стать отраслью, которая выйдет на лидирующую позицию в России.
Алтайские предприятия в 2022 году активно осваивали новые направления, замещая импортную технику, доставка которой серьезно осложнилась. Речь, в частности может идти, о сборке в Алтайском крае мощных посевных комплексов и дождевальных машин.
Губернатор отметил, что в 2022 году сельхозпроизводители приобрели более 1 тыс. образцов различной техники на общую сумму 22 млрд рублей.
Раннее altapress.ru сообщал, как меняется отрасль сельхозмашиностроения в связи с санкциями.