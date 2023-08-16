Как в крае создают инновационные корма для собак, разработанные совместно с ветеринарами и кинологами

ООО "Амбарчик" - работает на рынке края с 2016 года. На сегодняшний день мощности компании позволяют производить 100 тонн продукции в день. На собственных производственных линиях налажен выпуск натурального корма «ДогМакс» для собак всех пород, а также зерносмесей Микс - для сельскохозяйственных животных и птицы.

Крытая складская площадь, зонированная под сырьё и готовую продукцию, составляет 1500 м². А география поставок распространяется на 60 регионов Российской Федерации.



Каша для собак «ДогМакс» с семенами льна - это флагман компании. Гипоаллергенная основа для натурального питания - сбалансированная смесь круп, разработанная совместно с ветеринарами и кинологами.

- Для нас, как для обывателей, спрос на такой продукт был совсем не очевиден, - говорит Ольга Поткина, коммерческий директор ООО “Амбарчик” - Пока мы не столкнулись с бедой. Наш пёс, хаски по кличке Сэм, вдруг стал терять в весе буквально на глазах. Мы возили Сэма к ветеринарам, проводили исследования, УЗИ, пункции. Потратили много нервов, сил, денег и времени. В итоге оказалось, что пищеварительная система перестала вырабатывать ферменты, участвующие в переваривании большинства видов пищи. Ветеринар посоветовал нам кормить Сэма рисом и индейкой. Буквально за месяц пес восстановил вес, шерсть приобрела прежнюю густоту и лоск. В процессе общения с ветеринарами мы выяснили, что порядка 70% проблем, с которыми владельцы собак обращаются в ветклиники - это заболевания ЖКТ их любимцев. Так нам пришла в голову идея создать корм, который бы помогал избежать подобных заболеваний или восстанавливать организм собак после них. В итоге получился продукт, состоящий только из натуральных ингредиентов, выращенных в Алтайском крае. Полезный, насыщенный Омега-3 и Омега-6, экономичный, безопасный и востребованный.

Отметим, что высокое качество алтайского товара признали на российском уровне - каши для собак «ДогМакс» получили Большую золотую медаль в номинации "Корм сухой для приготовления" за использование натуральных ингредиентов и подбор рационов для питания собак в дегустационном конкурсе.Предприятие ежегодно увеличивает объёмы производства и расширяет рынок сбыта.Во многом реализация идеи, а также значительный прирост объемов производства стал возможен благодаря средствам кредита, полученного под поручительство Алтайского фонда МСП: в начале года ООО «Амбарчик» открыло лимит стабильного оборотного кредитования в одном из региональных банков.

Руководитель Центра предоставления гарантий Наталья Магель рассказала, что поручительства Фонда активно выдаются предприятиям малого и среднего бизнеса, привлекающим кредиты на пополнение оборотных средств, как финансовая помощь региональному бизнесу в наращивании объемов производства для последующей реализации продукции, например, на интернет - площадках, маркетплейсах и полках торговых сетей, где запас продукции просто необходим. К слову, число предпринимателей, воспользовавшихся такой мерой поддержки в Алтайском крае только растет - за 7 месяцев текущего года кредиты на пополнение оборотных средств в размере 1, 2 млрд. рублей привлекли 83 региональных компании.

Справка: НО «Алтайский фонд МСП» оказывает свои услуги в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".