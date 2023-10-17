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Экономика

Как прошел XVI Алтайский ИТ-форум в Барнауле

В Барнауле завершился XVI Алтайский ИТ-форум, проходивший 12-13 октября в новом корпусе РАНХиГС на ул. Партизанской, 187. Его посетили сотни человек — бизнесменов, федеральных и региональных чиновников, ИТ-специалистов и других людей, интересующихся цифровыми технологиями.

XVI Алтайский ИТ-форум в Барнауле. Владимир Графеев.
XVI Алтайский ИТ-форум в Барнауле. Владимир Графеев.
Фото: Дмитрий Медведев.

День первый

В первый день форума прошло пленарное заседание, на котором выступали организаторы и высокие гости. Среди них были президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края и Ассоциации ТПП Сибири Борис Чесноков, директор генерального партнера мероприятия — научно-технического центра «Галэкс» — Владимир Графеев, вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь и другие.

XVI Алтайский ИТ-форум в Барнауле. Владимир Графеев.
XVI Алтайский ИТ-форум в Барнауле. Владимир Графеев.
Фото: Дмитрий Медведев.

Весь второй этаж корпуса «С», в котором проходил форум, занимала экспо-зона, в которой десятки предприятий предлагали свои продукты — как программные, так и технические. На других этажах работали тематические секции, на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы ИТ-отрасли — кибербезопасность, ИТ-инфраструктура и кадровые проблемы.

Также в первый день форума наградили победителей конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае им В.И. Берегового», провели тренировку по обеспечению кибербезопасности на специальном полигоне и даже матч по мини-футболу.

День второй

Ярким событием второго дня стало заседание комиссии по цифровой трансформации Алтайского края, посвященное переходу на отечественное ПО. На секциях в этот день обсуждали вопросы импортозамещения в исполнительных органах Алтайского края, истории успешной практики в этом вопросе и ограничения, с которыми приходится сталкиваться в процессе.

Совет Торгово-промышленной палаты РФ также провел в этот день заседание по развитию ИТ и обсудил региональные аспекты обеспечения безопасности информационных систем и критической информационной инфраструктуры бизнеса. Спикерами подведения итогов заседания стали директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов и председатель совета по развитию ИТ и цифровой экономики ТПП РФ, исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев.

Идеальный формат

Помимо импортозамещения, кибербезопасности и кадровых вопросов, на XVI Алтайском ИТ-форуме обсуждались также нюансы цифровизации, нормативно правовые аспекты регулирования ИТ-отрасли, инновации и многое другое. Формат форума участниками характеризуется как удобный и актуальный. Это отметили и на уровне правительства региона.

Насыщенность и содержательность программы, статус и авторитет приглашенных экспертов и активный интерес участников ИТ-сообщества традиционно позволили обеспечить на высоком уровне создание дискуссионных площадок ИТ-Форума, — так оценил прошедшее мероприятие глава краевого минцифры Евгений Зрюмов.

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