Как предприятия Алтайского края развивают экспортное направление

Зачем нужен экспорт, когда и здесь хорошо? Спросили у предпринимателей Алтайского края, продукция которых уже успешно закрепилась на внешних рынках. Вместе с региональным Центром поддержки экспорта, который по итогам работы в 2023 году вошел в "Топ-20 лучших в России", краевые экспортеры не останавливаются на достигнутом, а расширяют географию поставок.