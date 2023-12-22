Как инновационные технологии в птицеводстве повышают продуктивность кур

Предлагаем познакомиться с работой В.Н. Хаустова и Е.В. Пилюкшиной «Технологический регламент внедрения инновационных технологий при выращивании ремонтного молодняка и содержании родительского стада мясных кур». В сформулированных ими научно-методических рекомендациях представлены обобщенные результаты многолетних исследований внедрения инновационных методов повышения продуктивности ремонтного молодняка и родительского стада бройлеров в условиях Западной Сибири. Исследование выполнено по заказу Минсельхоза России.
Результаты исследования одобрены Министерством сельского хозяйства Алтайского края и рекомендованы для использования в птицеводстве.
Константин Лотц,
начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края:
Министерство сельского хозяйства Алтайского края рекомендует данный технологический регламент для использования сельхозтоваропроизводителями региона, так как использование инновационных технологий при выращивании ремонтного молодняка и родительского стада бройлеров реально способствуют повышению продуктивности птицы.
Сегодня на рынке представлен большой ассортимент оборудования для клеточного и напольного содержания кур. Это комплексные и специализированные системы кормления, поения, вентиляции, автоматизации и освещения. Например, рассмотрено применение некоторых систем кормораздачи при содержании мясных кур. Использование инновационной системы кормораздачи приводило к увеличению выхода инкубационных яиц на 4,6%, а экономический эффект от 1000 голов составил 43201,5 руб.
Приведены результаты внедрения автоматических гнезд при содержании мясных кур. Дано сравнение воспроизводительных качеств кур-несушек родительского стада кросса «ROSS 308» при использовании ручной и автоматической сборки яиц. Использование автоматических гнезд исключает человеческий фактор, дает своевременность сборки, аккуратность при транспортировке
Применение для сбора инкубационных яиц автоматических гнезд не оказало влияние на яйценоскость птицы, способствовало увеличению выхода инкубационных яиц на 7,21% за счет снижения выбракованного яйца.
Освещение — эффективный инструмент контроля поведения, здоровья и продуктивности птицы. Свет представляет собой электромагнитные волны, воздействующие на органы зрения и вызывающие поведенческие реакции птичьего организма. С помощью правильно подобранного светового режима можно у молодняка ускорять или сдерживать рост и развитие, у кур регулировать яйцекладку: предупреждать преждевременную или увеличивать продолжительность этого важного процесса, обеспечивать равномерный рост оперения, не допускать перекорма.
В птицеводстве практикуют постоянные и прерывистые режимы освещения, интенсивность. Высокая интенсивность света имеет множественное влияние на птиц. С одной стороны, она может увеличить половое созревание, а с другой стороны, спровоцировать нервозность птицы, предрасполагая к расклеву во время яйценоскости. Выращивать яичную птицу рекомендуется при высокой освещенности 15–40 лк, а в период продуктивности интенсивность света снизить до 1–5 лк
На птицефабриках используют различные источники освещения. Применение светодиодов позволило совместить несколько важных для птицефабрик факторов: экономичность, долговечность, влагостойкость, высокую равномерность освещения. Использование светодиодного освещения в птичниках для родительского стада увеличивало сохранность птицы на 4,3% и яичную продуктивность птицы на 3,9%, снижало себестоимость продукции. Экономический эффект от 1000 голов составил 53943,8 руб.
Заслуживает внимания птицеводов и такой доказанный исследованиями факт: на продуктивность птицы, её поведенческие реакции влияет цвет светового потока. В работе показано воздействие белого, красного, оранжевого, сине-зеленого, синего света. Так, красный свет при содержании родительского стада бройлеров способствовал повышению яйценоскости на начальную несушку на 2,6%.
Управляя продолжительностью светового дня, спектром освещения, используя различные источники, можно не только увеличивать продуктивность птицы и валовой выход продукции, но и повышать рентабельность производства за счет экономии электроэнергии.