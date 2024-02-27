Кабмин с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина

Россия с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса, пишет РБК.

С предложением о введении запрета на экспорт бензина к председателю правительства обратился вице-премьер Александр Новак.

Дело в том, что скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо. Это связано с периодом весенних полевых работ и летними отпусками. Новак предложил принять меры для стабилизации цен, указывает bfm.ru.

Исключение на запрет — для уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию.

В октябре прошлого года сообщалось, что треть районов Алтайского края может остаться без бензина.

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко отметил: "Бензин купить нельзя ни по какой цене. Его просто нет. Из-за того, что был провал на бирже и все топливо уезжало на экспорт. Внутренний рынок просто оголили. Как я уже сказал, сбыты нефтяных компаний отпускают топливо только для своих АЗС".

А в начале октября на российских заправках устанавливали ограничения по бензину.

Самое важное - в нашем Telegram-канале