К 10-летию регионального операционного центра в Барнауле Альфа-Банк радикально его перестроил. Как он выглядит

Комфортное, эргономично организованное пространство, полное света — так описывают рабочие места регионального операционного центра Альфа-Банка в Барнауле после радикального обновления. Крупнейший обслуживающий центр Банка в России и один из самых крупных работодателей Алтайского края начал работать 10 лет назад. Юбилей он отпраздновал креативно — полностью переосмыслил концепцию офиса и завершил его преобразование. Altapress.ru побывал на открытии — рассказываем, что увидели и услышали.

Альфа-Банк радикально перестроил региональный операционный центр в Барнауле к его 10-летию.

Капремонт, который сделан с нуля

Чтобы организовать офисное пространство на новых принципах, в региональном операционном центре (пр. Ленина, 106) пришлось разрушить и перестроить буквально все. Ну, или почти все.

Это такой капитальный ремонт с нуля, когда все пространство конструируется и создается заново — так, чтобы людям на работе было комфортно и уютно, — объяснила Нино Кодуа, старший вице-президент, директор по развитию сервиса и взыскания Альфа-Банка.

Так вместо узких окон появились оконные проемы почти в пол и много света. Новые переговорные комнаты и обновленные зоны отдыха. А вместо тесно примыкающих друг другу столов — много свободы.

Альфа-Банк радикально перестроил региональный операционный центр в Барнауле к его 10-летию. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка. На каждом этаже есть по две комнаты для релакса с массажным креслом Yamaguchi. Когда сотрудник устанет, он может выделить 10-15 минут на себя, просто отключиться, чтобы с новыми силами снова пойти работать, — добавила Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае.

Что осталось от прежней жизни, так это прекрасно оборудованный спортзал с душевыми кабинами: он настолько востребован в часы пик, что посещают его по записи. Против такого «старого» никто, конечно, не возражал.

Открытие, которое стало событием

Региональный операционный центр Альфа-Банка (РОЦ) открылся в Барнауле 10 лет назад. Тогда в городе заработали несколько колл-центров федеральных компаний, и эту структуру тоже автоматом так называли.

Но, строго говоря, с самого старта он не был просто колл-центром: обработка обращений — лишь одно из подразделений РОЦ, хотя и весьма существенное. Ежедневно оно принимает около 30 тыс. входящих обращений.

Люди нон-стоп принимают звонки, — говорит Нино Кодуа.

В целом же здесь, на одной площадке, собран целый «ансамбль» компетенций.

Сотрудники РОЦ помогают решать проблемы, консультируют и предлагают продукты банка. Здесь же базируется сервис доставки, отдел по взысканию «просрочки» и департамент информационных технологий, задача которого — разработка программ и техподдержка клиентов.

Альфа-Банк радикально перестроил региональный операционный центр в Барнауле к его 10-летию. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка.

Открыв в Барнауле операционный центр, работающий на всю Россию, Банк создал условия для непрерывного обслуживания своих клиентов.

Мы работаем круглосуточно, 24/7, и по всей России, поэтому есть и ночные смены, и дневные. Буквально недавно мы запустили проект, который мы называем «надомники». Сотруднику не обязательно ехать в свою смену в офис, он делает это из дома со своего компьютера. Это удобно ему и удобно нашим клиентам, — рассказала Нино Кодуа.

Работодатель, который всегда развивается

10 лет назад создание этой структуры в Барнауле стало событием: старое здание, в котором когда-то был обычный советский Дом быта, было радикально перестроено в сжатые сроки и стало украшением проспекта Ленина.

А главное — уже в момент открытия в нем трудились 650 человек. При этом каждый прошел обучение: как писали СМИ тех лет, через «школу Альфа-Банка» проходили по 90 человек в месяц.

Альфа-Банк радикально перестроил региональный операционный центр в Барнауле к его 10-летию. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка.

Нынешнюю модернизацию РОЦ Нино Кодуа называет «проектом сердца и души, потому что он связан с тысячами людей».

В самом деле, за 10 лет численность персонала РОЦ в Барнауле возросла втрое — сегодня здесь уже 2,5 тыс. сотрудников. И это один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона.

За последние полтора года количество сотрудников операционного центра в Барнауле выросло на 20%. Мы растем, потому что у нас растет количество клиентов и расширяется продуктовая линейка. И каждый новый продукт нужно обслуживать — консультировать, отвечать на вопросы, — рассказала Ирина Бубенко.

По словам Нино Кодуа, росту способствовало, в частности, развитие сервиса доставки — сегодня на руки клиенту могут оперативно доставить, например, карту, заказанную в приложении Альфа-Банка. «Здесь мы набираем хорошие обороты и занимаем лидерские позиции», — объяснила она.

Альфа-Банк радикально перестроил региональный операционный центр в Барнауле к его 10-летию. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка.

Место, где делают карьеру

Между тем, РОЦ Альфа-Банка зовет к себе новых сотрудников. О том, как попасть сюда на работу, altapress.ru тоже поговорил с представителями Банка.

По словам Нино Кодуа, в операционном центре трудятся люди разного возраста. Главный критерий при найме на работу — умение грамотно разговаривать и коммуникабельность.

Важно, чтобы человек любил общаться, имел к этому склонность. А всему остальному мы научим. Нам нужны молодые амбициозные ребята, которые не только хотят получать стабильный доход, но и начать свой карьерный путь. Со своей стороны мы всячески помогаем росту и развитию специалиста, — объяснила эксперт.

Кстати, у сотрудников операционного центра есть возможность не только работать в комфортных условиях обновленного офиса и делать карьеру, но еще и самореализоваться.

Многие из них — волонтеры: помогают пожилым людям, детям, животным и участвуют в работе благотворительных фондов края.

Офис, в который хочется идти

Отпраздновать 10-летие операционного центра и завершение его модернизации в Барнаул прилетала большая группа топ-менеджеров Альфа-Банка. А посмотреть на торжество вышел, видимо, весь коллектив центра — те, ради кого произошло его радикальное преображение.

Альфа-Банк радикально перестроил региональный операционный центр в Барнауле к его 10-летию. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка.

Проект преобразования операционного центра был задуман и реализован для того, чтобы сделать сотрудников счастливыми, рассказала Нино Кодуа.

Я убеждена: если у нас будут работать счастливые сотрудники, они будут максимально корректно и позитивно обслуживать клиентов. Это все взаимосвязано, — говорит она.

АО "Альфа-Банк", Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.