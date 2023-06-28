29 июня
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Экономика

Из-за холодов и санкций алтайскому хозяйству грозит неурожай чеснока

Сельхозпредприятие "Русь" в Косихинском районе в этом году грозит неурожай чеснока. Об этом на научно-практической конференции "Алтай Агро" рассказал исполнительный директор хозяйства Александр Быстров. Записи выступлений доступны на канале altapress.ru в YouTube и на сайте.

Чеснок.
Чеснок.
СС0

По словам Александра Быстрова, озимый чеснок на предприятии выращивают уже три года. Площади под ним в 2022 году были около 4 га, в 2023-ем - столько же.

Но уже сейчас очевидно, что собрать урожай удастся в лучшем случае с 1 га, говорит сам Быстров.

Первая причина в погодных условиях.

Александр Быстров,
исполнительный директор сельхозпредприятия "Русь":

В этом году снега долго не было. Ледяная корка образовалась. Весной озимый чеснок взошел очень поздно. Так как с поливом появились проблемы, от жары все сгорело.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

По словам Александр Быстрова, предприятие не смогло вовремя запустить капельный полив.

Из-за СВО и введенных санкций оборудование пришло в Алтайский край с опозданием.

"Получили все только на прошлой неделе. Чеснок приходилось поливать с машин", - объяснил исполнительный директор хозяйства.

В этом году "Русь" также будет завозить новые сорта чеснока для дальнейшего разведения.

Конференция &quot;Алтай Агро&quot;.
Конференция "Алтай Агро".
altapress.ru

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