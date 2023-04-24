Интернет-столицей Алтайского края стало село, где живут 200 человек.

Tele2 проанализировала потребление мобильного интернета в четвертом квартале 2022 года на территории Алтайского края и составила список населенных пунктов с самым высоким трафиком на одного клиента. Первое место — у села Хуторки в Советском районе, где живут около 200 человек. Каждый абонент Tele2 в этом селе в среднем использует не менее 43 гигабайт в месяц. На втором месте — поселок Кировский Смоленского района. На третьем — поселок Полеводка Бийского района.

Также в топ-10 вошли село Быстрянка (Красногорский район), поселок Линевский (Смоленский район), село Малахово (Косихинский район), село Фунтики (Топчихинский район), село Березовка (Красногорский район), поселок Бурановка (Романовский район), поселок Беловский (Троицкий район). Примечательно, что летом потребление падает, а зимой — возрастает. Разница между летним и зимним уровнем потребления мобильного интернета может достигать 20%.

В первой сотне рейтинга больше всего населенных пунктов Косихинского (7), Первомайского (7) и Павловского (7) районов. В основном это села и деревни, где живет не больше двух тысяч человек. Среди горожан больше других «качают» каменцы, алейцы и змеиногорцы: они попали в топ-100 общего рейтинга.

В 28 населенных пунктах из первой сотни рейтинга сотовая связь появилась благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства. В их числе поселок Бурановка, который вошел в десятку самых «качающих» населенных пунктов. Проект устранения цифрового неравенства реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В Алтайском крае стабильной голосовой связью и быстрым интернетом за 2022 год обеспечили 18 небольших населенных пунктов, где суммарно живут 6,3 тысячи человек.

В целом в Сибири самым «качающим» местом оказалось село Курмач-Байгол на северо-востоке Республики Алтай. Один житель там использует 49 Гб в месяц. Село Хуторки расположилось на 4-м месте общесибирского рейтинга.