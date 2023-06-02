Химия, уголь и рост зарплат. ЦБ представил анализ сибирской экономики

Цены и зарплаты
По данным Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, в апреле и первой половине мая экономическая активность в СФО выросла по сравнению с началом года.
Ввод в эксплуатацию новых птичников в Алтайском крае позволил увеличить производство мяса птицы на треть в годовом выражении и вместе с прочими предприятиями продовольственной сферы повлиял на замедление инфляции.
В условиях усиления кадрового дефицита уровень реальных заработных плат в Сибири вырос больше, чем в среднем по стране. В Алтайском крае рост зарплат, особенно, в оборонной отрасли, подтверждают как чиновники, так и представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Угольная отрасль
В угольной отрасли продолжился восстановительный рост добычи и экспорта. Коксующийся уголь более маржинален относительно энергетического, и именно его поставки растут в первую очередь в условиях ограниченной пропускной способности транспортной инфраструктуры.
Из доклада ЦБ:
Крупный сибирский производитель энергетического и металлургического угля сообщил, что азиатский рынок стал для него приоритетным. В 2023 г. компания планирует увеличить объемы поставок в этом направлении втрое относительно прошлого года.
Центробанк не говорит, о какой конкретно компании идет речь, однако известно, что самым крупным российским экспортером каменноугольного кокса является предприятие «Алтай-Кокс». Основным его конкурентом в Сибири выступает кемеровская компания «Кокс».
Химическая промышленность
В марте – апреле 2023 года химические компании Сибири сообщали, что последствия усиления санкций, в основном, нивелированы. Объемы выпуска восстановлены до уровня начала 2022 года. Расширение отечественного производства способствовало замедлению роста цен на парфюмерию, косметику и жидкие чистящие средства.
Экспортно-импортные потоки перенаправлены в страны Азии, СНГ, увеличиваются поставки на внутренний рынок. Планы компаний на 2023 год уже сформированы с учетом новых рынков сбыта.
Экономная экономика
В ближайшие три месяца предприятия большинства отраслей, помимо сферы услуг, ожидают замедление роста цен, связывая это со стабилизацией стоимости сырья и комплектующих. Представители крупных ТЦ Новосибирска и Красноярска впервые за год сообщили о росте посещаемости.
Вместе с тем, население продолжает придерживаться сберегательной модели финансового поведения. Деньги сибиряки предпочитают держать в наиболее ликвидной форме – на текущих счетах. Однако спрос на потребительские и автокредиты при незначительном смягчении ценовых условий все же повысился.