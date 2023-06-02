2 июня
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Экономика

Химия, уголь и рост зарплат. ЦБ представил анализ сибирской экономики

Угольные и металлургические компании Сибири наращивают производство, химпром выходит на новые рынки сбыта, объемы розничного кредитования начали увеличиваться, а потребительский спрос, хоть и сдержанно, но восстанавливается. О главных тенденциях в экономике Сибирского федерального округа (СФО) рассказали в управлении ЦБ РФ по макрорегиону.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Цены и зарплаты

По данным Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, в апреле и первой половине мая экономическая активность в СФО выросла по сравнению с началом года.

Ввод в эксплуатацию новых птичников в Алтайском крае позволил увеличить производство мяса птицы на треть в годовом выражении и вместе с прочими предприятиями продовольственной сферы повлиял на замедление инфляции.

ЗАО &quot;Алтайский бройлер&quot; вошел в список &quot;Золотые бренды Алтая&quot;.
ЗАО "Алтайский бройлер" вошел в список "Золотые бренды Алтая".
архив ЗАО "Алтайский бройлер"

В условиях усиления кадрового дефицита уровень реальных заработных плат в Сибири вырос больше, чем в среднем по стране. В Алтайском крае рост зарплат, особенно, в оборонной отрасли, подтверждают как чиновники, так и представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Угольная отрасль

В угольной отрасли продолжился восстановительный рост добычи и экспорта. Коксующийся уголь более маржинален относительно энергетического, и именно его поставки растут в первую очередь в условиях ограниченной пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Алтай-Кокс применяет цифровые решения для оптимизации перевозок.
Алтай-Кокс применяет цифровые решения для оптимизации перевозок.
АО "Алтай-Кокс"

Из доклада ЦБ:

Крупный сибирский производитель энергетического и металлургического угля сообщил, что азиатский рынок стал для него приоритетным. В 2023 г. компания планирует увеличить объемы поставок в этом направлении втрое относительно прошлого года.

Центробанк не говорит, о какой конкретно компании идет речь, однако известно, что самым крупным российским экспортером каменноугольного кокса является предприятие «Алтай-Кокс». Основным его конкурентом в Сибири выступает кемеровская компания «Кокс».

На &quot;Алтай-Коксе&quot; 14 сентября 2020 года.
На "Алтай-Коксе" 14 сентября 2020 года.
Altapress.ru

Химическая промышленность

В марте – апреле 2023 года химические компании Сибири сообщали, что последствия усиления санкций, в основном, нивелированы. Объемы выпуска восстановлены до уровня начала 2022 года. Расширение отечественного производства способствовало замедлению роста цен на парфюмерию, косметику и жидкие чистящие средства.

Экспортно-импортные потоки перенаправлены в страны Азии, СНГ, увеличиваются поставки на внутренний рынок. Планы компаний на 2023 год уже сформированы с учетом новых рынков сбыта.

«Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом.
«Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом.
Фото Владимира Вдовина

Экономная экономика

В ближайшие три месяца предприятия большинства отраслей, помимо сферы услуг, ожидают замедление роста цен, связывая это со стабилизацией стоимости сырья и комплектующих. Представители крупных ТЦ Новосибирска и Красноярска впервые за год сообщили о росте посещаемости.

Вместе с тем, население продолжает придерживаться сберегательной модели финансового поведения. Деньги сибиряки предпочитают держать в наиболее ликвидной форме – на текущих счетах. Однако спрос на потребительские и автокредиты при незначительном смягчении ценовых условий все же повысился.

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