1 августа
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Экономика

Губернатор Виктор Томенко отметил важность алтайского машиностроения для импортозамещения

Губернатор Виктор Томенко посетил уникальное предприятие. Фотосепараторы, которые производят на предприятии «Сисорт», поставляются в десятки стран.

"СиСорт".
"СиСорт".
Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел "СиСорт" и пообщался с коллективом. Правительство Алтайского края будет оказывать таким предприятиям всю необходимую помощь. Это приведет к созданию сотен и тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Компания «Сисорт» - крупнейший российский производитель фотосепараторов.

В 2022 году начато серийное производство нового фотосепаратора «Горизонт» горизонтального типа, позволяющего очищать от ненужных примесей и бракованных продуктов пельмени, резаные овощи, чипсы и другое сырье, которое требует бережного обращения и может быть повреждено при вертикальной сортировке.

В мае 2022 года руководством предприятия заявлен курс на активизацию экспорта в страны Юго-Восточной Азии (Турция, Индия, Вьетнам).

Также рассматривается возможность выхода на рынки Южной Америки.

Благодаря бизнес-миссии правительства Алтайского края, которая в 2023 году побывала в Индии, удалось договориться о поставках продукции предприятия в эту страну. 31 июля первый фотосепаратор отправится в Индию. Это 30 по счету страна, куда поставляется продукция завода.

Как уточнил руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании «Сисорт» Александр Старков, фотосепаратор может очистить от примесей до 10 тонн риса в час.

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