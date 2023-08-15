«Грязные» деньги. Почему бизнес Южной Сибири тратит на экологию меньше соседей

Суммарные природоохранные расходы предприятий Алтайского края начали расти. В 2022 году они увеличились на 13,8% по сравнению с предыдущим годом и составили более 3 млрд рублей (было менее 2,8 млрд). Несмотря на это, в обоих Алтаях и Тыве текущие затраты бизнеса на охрану окружающей среды на протяжении двух лет оказываются самыми низкими в Сибирском федеральном округе (СФО).

Третье место с конца

Алтайский край по общему объему трат на экологию, несмотря на их рост, снова вошел в тройку аутсайдеров округа, заняв восьмое место из 10, как и в предыдущем году. Меньше Алтайского края на охрану природы тратили только в Тыве — 408 млн рублей, и Республике Алтай — 329 млн.

Лидером Сибири, как по общему объему вложений, так и по темпам их роста, стал Красноярский край, увеличивший расходы на экологию почти в полтора раза — на 49,4%. В абсолютных значениях вложения предприятий края годом ранее составляли 66,6 млрд, в текущем же году — почти 100 млрд рублей. Это самый высокий уровень во всей России.

Помимо Красноярского края, в тройку лидеров входит Кузбасс, потративший в 2022 году на экологию 27,9 млрд рублей, а также Иркутская область, израсходовавшая почти 27,7 млрд. Это следует из данных, собранных аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Экология. pixabay.com

Сибирь раскошелилась

В целом по округу расходы бизнеса на экологию выросли почти на 37,3%. Они увеличивались во всех регионах Сибири, кроме Тывы и Хакасии. По темпам роста регионы СФО расположились следующим образом:

Новосибирская область: +57,2%;

Омская область: +52,1%;

Красноярский край: +49,4%;

Кузбасс: +31,2%;

Иркутская область: +21,4%;

Алтайский край: +13,8%;

Республика Алтай: +6,3%;

Томская область: +4%;

Республика Хакасия: -6,5%;

Республика Тыва: -22,1%.

Расходы бизнеса на охрану окружающей среды в 2022 году в целом по стране впервые превысили 1 трлн рублей, увеличившись на 12,2%. Таким образом, темпы роста соответствующих трат в Алтайском крае и Сибири обогнали даже общероссийские.

Калькулятор. Документы. СС0

Некрафтовая бумага

Генеральный директор Сибирского центра экологии и аудита (СибЦЭА) Кристина Карамышина рассказала, что основные затраты, которые несут природопользователи, можно разделить на три группы. Первая — это оформление экологической документации: получение лицензий на недропользование, бумаг на сбор и транспортировку отходов и других разрешительных документов.

На основе этой документации будет проводиться, например, мониторинг подземных вод, лабораторные исследования по вредным выбросам, инвентаризация отходов для утилизации и так далее. Какова средняя доля расходов на документы в общих затратах предприятий, сказать сложно — слишком уж сильно она варьируется.

Кристина Карамышина, руководитель Сибир­ского центра экологии и аудита. Фото предоставлено Сибир­ским центром экологии и аудита.

Кристина Карамышина,

гендиректор СибЦЭА:

Ряд документов необходимо сделать до начала деятельности, а какие-то – уже в процессе. При этом только небольшая часть проектной и разрешительной документации по экологии является условно бессрочной – действует, пока не поменяются производственные процессы или законодательство. Лицензия на право пользования недрами, например, оформляется на 25 лет, документы на отходы или воздух – на семь.

Текущие расходы

Вторая группа расходов — это текущие расходы: замеры вредных выбросов в атмосферу, контроль качества воды при заборе из скважины или сбросе стоков, производственный контроль в рамках санитарно-защитных зон, программ экологического контроля и др.

Карты и купюры unsplash.com

По словам Кристины Карамышиной, в среднем суммы на это идут незначительные, но все, опять же, зависит от объема негативного воздействия на природу, количества источников воздействия и характеристик объекта. У Водоканала, например, затраты на контроль сбросов будут очень существенными, поскольку их объем велик.

К этой же группе можно отнести затраты на эксплуатацию и текущий ремонт оборудования – очистных сооружений, водозаборных скважин, газоочистительных установок и т.п.

Канализационные очистные сооружения. Фото: «Росводоканал Барнаул»

Капитальные вложения

Самая большая группа по объему затрат – это расходы на оборудование и его капитальный ремонт, строительство очистных сооружений, бурение скважин, полигонов для хранения отходов и так далее. Это так называемые капитальные затраты.

Кристина Карамышина,

гендиректор СибЦЭА:

Несмотря на свою значительность, они не настолько критичны, как, например, текущие затраты, поскольку осуществляются только при строительстве или глобальной реконструкции объекта, то есть, или разово, или очень редко. Они тоже зависят от типа объекта, но очевидно, что, сэкономив на капитальных затратах, можно получить значительные и постоянные текущие издержки на ремонт и расходные материалы.

Экология. СС0

На что Алтай тратит львиную долю «экологических» денег

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в целом по России составляют порядка 70% суммарных экологических расходов организаций. В Алтайском крае эта доля значительно выше и составляет 86,2%. Это один из самых высоких показателей в СФО. Больше он лишь в Хакасии (94,4%). В Республике Алтай на экологию тратится всего 42,8%.

Предприятия Алтайского края нарастили инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Если в 2021 году они составляли менее 285 тыс. рублей, то в 2022 году — уже более 317 тыс. (+11,2%). Компании Республики Алтай также нарастили свои вложения со 162 до 184 тыс. рублей (+13,6%).

Накопления. Доход. Pixabay.com

Почти на треть выросли затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды в Алтайском крае. В 2022 году они составили 117,6 млн рублей, что на 29,2% больше, чем годом ранее. Между тем, в Республике Алтай такие вложения увеличились втрое, составив 4 млн рублей в минувшем году против 1,3 млн — в предыдущем.

В целом по округу такие затраты выросли на 55,8%. Лидером роста стал Кузбасс, нарастивший их в 2,5 раза, от него несколько отстает Тыва (в 2,3 раза). Сократились затраты только в двух регионах СФО: Омской области (-12,5%) и Хакасии (-26,2%). В остальных сибирских субъектах траты на капремонт увеличились примерно в 1,5 раза (на 30-60%).

К основным фондам относятся, как правило, сооружения и установки для очистки воздуха и вод, а также обработки отходов.

График, ручка, очки. Фото: freepik, автор pressfoto.

Специфика алтайской экологии

Кристина Карамышина отмечает, что у каждого региона существует специфика, поэтому нельзя сравнивать Алтайский край и, например, Кузбасс. Первый имеет, преимущественно, аграрный уклон. В последнем же основная доля промышленности представлена крупными добывающими, металлургическими и химическими производствами, которые оказывают несравнимо большее воздействие на природу.

За это они платят в бюджет компенсацию в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, подобные производства по определению обязаны иметь мощнейшее очистное оборудование, установка и эксплуатация которого также влечет значительные текущие и капитальные затраты.

График, монеты. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Кристина Карамышина,

гендиректор СибЦЭА:

Можно было бы сравнить Кузбасс с Донбассом в его лучшие годы, но не с Алтайским краем. Так же нельзя сравнивать Алтайский край и Республику Алтай. В последней даже сельское хозяйство другое — это не полеводство и не растениеводство. Там маральники, фермы КРС, скот выращивается на вольных выпасах, а экономика имеет значительный уклон в сторону туризма. Поэтому цифры по регионам всегда будут отличаться, так как отличается экономика или экология регионов, и это нормально.

Вместе с тем, эксперт отметила, что по отдельным вопросам сравнение допустимо. Например, проблема несанкционированных свалок в регионах стоит одинаково остро, а площадь свалок зависит только от плотности населения. Такие свалки образуются местными жителями, промышленные предприятия редко принимают в этом участие. И в этом Алтайский край от того же Кузбасса не особо отличается.

Мусорные контейнеры. Анна Зайкова, altapress.ru.

Прогноз: расходы Алтайского края на экологию продолжат расти

Алтайскому краю Кристина Карамышина прогнозирует некоторый рост затрат. Это связано с новыми нормативно-правовым актами, обязывающими животноводов оборудовать места накопления отходов. Птицеводческим и свиноводческим хозяйствам это сделать будет несколько сложнее — там более строгие нормы. Но в Алтайском крае основная масса, все-таки, представлена крупным рогатым скотом.

Также эксперт отметила, что еще с 2020 года действуют различные ограничения на проведение плановых проверок. Это чревато ростом количества скрытых нарушений, которые могут быть выявлены впоследствии, и тогда предпринимателям придется потратиться на их устранение. Даже в условиях моратория надзорные органы находят рычаги давления на природопользвателей.

Оформление документов. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

По словам Кристины Карамышиной, только за последние несколько месяцев в СибЦЭА обратилось несколько юридических лиц, получивших требования о добровольном возмещении вреда, причиненного компонентам окружающей среды – почвам, воздуху, водным объектам. И суммы в требованиях такие, что в разы перевешивают все возможные затраты на экологию, о которых говорилось выше.

Кристина Карамышина,

гендиректор СибЦЭА: