10 ноября
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Экономика

Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

Группа НЛМК второй год подряд включена в лидирующую — платиновую — группу рейтинга лучших работодателей России по версии издания Forbes.

Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes.
Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes.
Источник: Группа НЛМК.

В рейтинг вошли 125 компаний, которые были разделены на четыре группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза» в зависимости от набранных баллов. В основе методологии рейтинга — оценка блоков, соответствующих повестке устойчивого развития: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управление».

Эксперты рейтинга оценивали, в том числе, инвестиции в программы благополучия сотрудников и благотворительные проекты, инвестиции в обучение и развитие, экологическую и климатическую политику компаний.

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