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Экономика

Группа НЛМК — лидер рейтинга «Топ-50 компаний зеленого энергоперехода»

Группа НЛМК заняла первое место среди российских металлургических компаний в рейтинге «Топ-50 компаний зеленого энергоперехода». В общем рейтинге компаний Группа НЛМК вошла в топ-5. Рейтинг составлен независимым агентством RAEX-Europe.

Группа НЛМК — лидер рейтинга «Топ-50 компаний зеленого энергоперехода».
Группа НЛМК — лидер рейтинга «Топ-50 компаний зеленого энергоперехода».
Фото предоставлено группой НЛМК.

Аналитики агентства оценивали результаты проектов в области энергоэффективности, уровень зрелости энергетического менеджмента и отчетность в таких областях как «Использование энергии» и «Возобновляемая энергия». Составители рейтинга отдельно отметили опыт Группы НЛМК в применении возобновляемой энергии.

Около 80% вырабатываемой и направляемой на производственные нужды электроэнергии на Липецкой площадке и 100% электроэнергии, вырабатываемой на площадке Алтай-Кокс, производятся за счет собственных вторичных энергоресурсов (металлургических газов).

Группа НЛМК продолжает реализовывать проекты в области энергоэффективности. На Липецкой площадке строится УТЭЦ-2 — новая и уникальная для России электростанция, которая будет работать на попутных газах металлургического производства. Она позволит сократить еще на 650 тыс. тонн в год объем эмиссии СО2 и довести самообеспеченность электроэнергией комбината до 96%.

Высокая позиция в рейтинге подтверждает приверженность компании ESG-принципам: вопросы устойчивого развития интегрированы в долгосрочную стратегию Группы НЛМК.

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