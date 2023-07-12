13 июля
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Экономика

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля - что это такое и как им расплачиваться

Госдума приняла законопроект, необходимый для внедрения цифрового рубля. Банк России планирует начать использовать цифровую валюту с реальными деньгами и клиентами в августе 2023 года. Что такое цифровой рубль и как им расплачиваться - в материале altapress.ru.

Сбережения. Деньги. Заработок.
Сбережения. Деньги. Заработок.
ru.freepik.com
1
Что такое цифровой рубль?

В отличие от наличных и безналичных, цифровой рубль существует только в цифровых кошельках граждан и компаний. Такие кошельки будут созданы на платформе Банка России. Здесь же будут проходить все основные операции.

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Когда начнут внедрять рубль в экономику?

В Госдуме заявили, что основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Пилотный проект по внедрению цифрового рубля в российскую экономику начнется в августе этого же года, сообщает РБК.

"Мы продвигаемся поэтапно. Это масштабный проект, и спешить с широким внедрением мы не планируем", - сказано на сайте Банка России.

Налоги. Деньги. Прибыль.
Налоги. Деньги. Прибыль.
unsplash.com
3
Как будет проходить тестирование?

Тестирование начнется после проведения пилота на реальных цифровых рублях с реальными клиентами.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что в тестировании будут участвовать 13 кредитных организаций. На сайте ЦБ в списке участников пилотной группы указано 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

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Как расплачиваться цифровым рублем?

Каждый пользователь банка сможет создать цифровой кошелек, на котором будут храниться цифровые рубли. Им можно будет пользоваться через любое мобильное приложение банка, где открыты счета.

Заводить кошелек необязательно. Граждане смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую.

"При этом, если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка", - уточняют в Банке России.

Налоги. Деньги. Прибыль.
Налоги. Деньги. Прибыль.
unsplash.com
5
Чем отличается цифровая валюта от криптовалюты?

В Банке четко разграничивают эти два понятия. Цифровой рубль — это национальное денежное средство, форма национальной валюты. Его может выпускать только Банк России.

В отличие от него, у криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней.

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