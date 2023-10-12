Гонка зарплатного вооружения. Министр алтайской промышленности рассказал о тревожной ситуации в отрасли

За восемь месяцев текущего года заработная плата в обрабатывающей промышленности региона выросла почти на треть и достигла 47,6 тыс. рублей. Как оказалось, маховик такого роста разгоняют "оборонщики", они же и диктуют условия. Гражданские предприятия вынуждены вступать в неравный бой, который может обернуться для них серьезными проблемами.

О чем говорит статистика

Данные по заработной плате в промышленном секторе есть пока только за восемь месяцев, но и они достаточно показательные.

Если в целом по Алтайскому краю рост зарплат за этот период составил 19,3%, то в промышленности - сразу 26,3%.

Теперь на фабриках и заводах получают в среднем 47,6 тыс. рублей. Такие данные привел временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка на круглом столе, организованном Алтайским заксобранием.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля. Антон Червяков

Он также отметил: по размеру заработной платы в июне обрабатывающие производства края заняли восьмое место среди всех регионов Сибири. А вот по динамике роста за последние два года мы делим второе место с Омской областью.

С июля 2021 по июль 2023 зарплата в промышленности увеличилась на 49%. Средний показатель по Сибирскому округу – 28%.

Впереди "планеты" всей - оборонка и котлостроение. Тут заработная плата растет космическими темпами - за восемь месяцев в 1,5 раза. За ними следует производство одежды – на 46%, выпуск автокомпонентов – на 39%.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля. Антон Червяков

Последний из названных секторов тоже отличился - здесь теперь доходы у работников самые высокие в обрабатывающей промышленности - в среднем 65 тыс. рублей.

О чем говорят власти

Вячеслав Химочка настаивает: промышленность региона в настоящий момент лимитируется только трудовыми ресурсами. Дефицит кадров серьезный - в общей сложности крупным предприятиям не хватает 7,5 тыс. работников.

Только в ОПК нехватка рабочих оценивается в 3,3 тыс. человек. Если оценивать потребность средних и малых компаний, показатель дефицита может оказаться в разы больше.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на АЗПИ. altapress.ru

"Оборонщики" в сложившихся условиях наступают по всем фронтам, предлагая потенциальным сотрудникам высокие зарплаты.

Гражданские предприятия в таком бою только два варианта - либо тоже увеличивать фонд оплаты труда, либо оставаться без людей. А это по сути значит сдаться.

Вячеслав Химочка,

врио министра промышленности и энергетики Алтайского края:

В дефиците кадров есть положительная сторона, но она с отложенным минусом. Хорошо, что заработные платы все же растут, причем в течение года неоднократно. Минус в том, что бесконечно увеличивать фонд оплаты труда невозможно. Гражданские предприятия гонятся за оборонкой. Оборонщикам легче - у них согласованные цены с заказчиками. У гражданских заводов таких возможностей нет. И не всегда рост зарплат соответствует себестоимости продукции.

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Министр отмечает: "гонка" приводит к тому, что у предприятий пропадает та маржа, которую они в перспективе могли бы вложить в обновление основных производственных фондов.

По его оценке, понять весь масштаб проблемы можно будет примерно через год.

О чем говорят промышленники

Патриарх алтайской промышленности Виктор Герман настаивает: года у отрасли просто нет. Председатель правления завода АЗПИ объясняет: в структуре себестоимости продукции на фонд заработной платы приходится 30%.

И это далеко не предел. Зарплату на предприятии в сложившихся условиях вынуждены поднимать и дальше. За восемь месяцев в производстве автокомпонентов численность занятых выросла на 825 человек, люди требуются еще.

"А дальше пошли все социальные налоги, - продолжает Герман. - Для нас это уже 75-80%. А на оставшиеся деньги будем вести все это хозяйство. Представьте себе, как это! Месяца два-три, и приехали".

Виктор Герман стал гостем "Школы успеха". Анна Зайкова, altapress.ru

По мнению Виктора Германа, в сложившейся ситуации промышленникам нужны действующие инструменты поддержки, например, особые экономические зоны, предусматривающие определенные налоговые преференции.

О создании ОЭЗ в Барнауле говорят уже несколько лет, однако земли, на которых она могла бы разместиться, находятся в неподходящем для этого правовом статусе.