Главное — оценка жителей. Три года догазификации и развития газоснабжения в Алтайском крае

Уже 25 лет «Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Гендиректор компании Евгений Григоренко рассказал о промежуточных результатах газовых программ, нюансах работы в городах и в горной местности, опыте работы с органами исполнительной власти и местного самоуправления. А также поделился планами на будущее и поздравил компанию с юбилеем.

Экономия и потенциал

— Программа догазификации работает на Алтае более двух лет. Как вы оцениваете ее результаты за этот период?

— Думаю, что в первую очередь здесь важна оценка жителей. В особенности тех, кто благодаря президентской программе социальной газификации получил возможность газифицировать свое домовладение и существенно сэкономить.

В самом начале в Алтайском крае было довольно много населенных пунктов, которые вошли в программу догазификации, поскольку газовая труба там уже была. Но проходила она фактически только по двум-трем улицам. Поэтому программа догазификации в регионе сложилась очень масштабная — и по потенциалу подключений, и по объему строительства распределительных сетей.

Если же говорить об итогах работы, то в первую очередь отмечу, что с 2021 года было построено почти 920 км газораспределительных сетей, из них в 2023 году – 660 км. Условно говоря, в прошлом году мы строили почти два километра в день. Таких объемов и темпов, конечно, в крае раньше не было никогда. При этом в приоритете по-прежнему остается создание инфраструктуры для обеспечения технической возможности подключения всех жителей газифицированных селений к природному газу.

Под действие программы догазификации в Алтайском крае попадает более 56 тыс. домовладений в 107 населенных пунктах. Отмечу, что количество догазифицированных домов напрямую зависит от числа заявок от жителей. С 2021 года принято более 32 тыс. таких заявок. Сети построены до границ почти 27 тыс. домов, из них в 2023 году — 15 тыс.

«Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Фото: Анна Зайкова.

Преодоление гор

— Догазификация в прошлом году охватила не только крупные города, но и Белокуриху. Газификация городов — вообще, трудная история. А каковы результаты по городу-курорту, довольно «плотно» застроенному — все ли планы выполнены?

— Вы абсолютно правы. Догазификация городов имеет свои нюансы. На сроки проектирования, строительства и, как результат, подключения домов к природному газу, несомненно, влияет плотная застройка и действующие коммуникации.

Если говорить о Белокурихе, то где-то подключение новых абонентов возможно от уже существующей сети. А где-то сети отсутствуют, и тогда мы проектируем их и строим, что в предгорной и горной местности — достаточно сложный процесс. Он занимает больше времени, чем на равнине. В Белокурихе мы сейчас завершили строительство 18 км газораспределительных сетей. Но догазификация города продолжается.

От жителей Белокурихи поступило около 1300 заявок при потенциале в более чем 2 тыс. домовладений. То есть примерно половина жителей из тех, кто может бесплатно подвести газ к своему дому, заявки еще не подавала. По заключенным договорам мы уже работаем, закончить планируем в течение года.

Евгений Григоренко. Фото: Анна Зайкова.

Взаимопонимание — ключ к успеху

— Программа развития газоснабжения на 2021-2025 годы в Алтайском крае — одна из крупнейших в России. Больше половины «маршрута» по времени пройдено. Что уже сделано, и какие работы ведутся сейчас?

— Да, действительно, помимо догазификации, в регионе четвертый год реализуется программа развития газоснабжения и газификации. В первую очередь, она направлена на юго-западные территории. Сейчас, например, продолжаются работы по проектированию магистральных газопроводов до Рубцовска и Славгорода.

Вместе с тем природный газ уже пришел в Ребрихинский район, а сейчас идет активная работа по газификации шести его сел: Боровлянки, Касмалинки, Паново, Подстепного, Белово и станции Ребриха. Были с нуля газифицированы населенные пункты в Косихинском и Троицком районах. Кроме того, мы приступили к строительству трех межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 240 км: от ГРС «Ребриха» до Тюменцева, от Калманки до Топчихи и от ГРС-2 Бийска до села Бочкари.

— Чтобы программа исполнялась эффективно, нужна, с одной стороны, синхронизация работы местных и региональных властей, газовиков, подрядчиков и т.д. А с другой — обратная связь, чтобы понять, все ли идет по плану. Как по ходу реализации обеих программ решаются эти задачи?

— Конечно, без взаимопонимания со стороны всех без исключения участников процесса прийти к результату невозможно. Отмечу, что с правительством края, органами исполнительной власти и местного самоуправления нас объединяет долголетнее и плодотворное сотрудничество. Именно это и позволяется нам решать стоящие перед нами амбициозные задачи.

Приведу пример. На старте догазификации, чтобы программа в принципе «заработала», нужно было как создание новых законодательных механизмов, так и значительное изменение действующих, их упрощение. Без этого мы просто не могли двигаться дальше. Только благодаря открытому и конструктивному диалогу с властью в короткие сроки была создана вся необходимая нормативная база, выработаны механизмы дальнейшей работы. И таких случаев было немало.

Другой важный вопрос — обратная связь. Безусловно, как я уже говорил, главная оценка для нас — это мнение жителей. Ведь мы работаем, чтобы сделать жизнь людей комфортнее. Поэтому особое внимание уделяется сообщениям от населения. Мы всегда открыты к диалогу: у нас работают телефонные линии, мы общаемся с пользователями в социальных сетях. Если же видим какое-то недовольство или недопонимание со стороны граждан, то всегда стараемся максимально оперативно отреагировать: помочь, разъяснить, разрешить проблему.

«Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Фото: Анна Зайкова. «Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Фото: Анна Зайкова. «Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Фото: Анна Зайкова. «Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Фото: Анна Зайкова. «Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Фото: Анна Зайкова. «Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Фото: Анна Зайкова.

Проверенные материалы

— В таких масштабных программах, как эти, нередко удается внедрить и «отработать» какие-то новшества — новые материалы, новые технологии строительства. Какие новые технологии, материалы или оборудование компания применила за это время?

— Главный критерий — это, прежде всего, безопасность для дальнейшей эксплуатации. Поэтому на объектах газовой инфраструктуры применяются материалы и технологии, эффективность которых проверена. Кроме этого, мы делаем акцент на оснащение интеллектуальными приборами учета, датчиками, входящими в комплекты газорегуляторных пунктов, оснащенными системами телеметрии и прочее. Отдельно подчеркну, что абсолютное большинство материалов и оборудования, которое мы используем в строительстве, — российского производства. То есть сегодня мы практически полностью ушли от импортозависимости.

— Во время реализации таких программ также могут «всплыть» и проблемы. С какими трудностями столкнулись, что удалось решить? Назовите главное.

— Пожалуй, одно из ключевых препятствий, с которым сталкиваемся мы и жители, — необходимость подключения к сетям «основного абонента», то есть собственника газовой трубы. Вы наверняка слышали, что, несмотря на нормы законодательства, «основной абонент» не всегда беспрепятственно позволяет нам работать. К сожалению, иногда такие ситуации перерастают в судебные споры. И это, конечно, влияет и на сроки подключения. Однако в нашей практике есть и положительные примеры работы с «основными абонентами», где нам удалось выстроить взаимодействие в интересах потребителя.

Евгений Григоренко. Фото: Анна Зайкова.

Планы на строительство

— В прошлом году в программу внесли изменения — появились планы строительства четырех станций для заправки машин метаном: АГНКС в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Хотелось бы больше подробностей — когда будут построены, кто их будет обслуживать?

— Сейчас мы уже завершили проектно-изыскательские работы на распределительный газопровод для станции в Новоалтайске. В ближайшее время начнем строительство газопровода. Кстати, сама площадка под строительство хорошо продумана с точки логистики и, думаю, будет востребована у жителей. Что касается остальных АКГНКС, то по ним продолжается проектирование.

— Немного о планах на 2024 год: в какие населенные пункты края придет природный газ?

— В первую очередь, как я уже говорил, это населенные пункты Ребрихинского района. Возможность для подключения в них получат 859 домовладений. Сейчас оформляем по ним разрешительные документы. Эксплуатационные службы нашей компании уже ведут подготовку.

Кроме того, мы продолжаем строить распределительные сети в рамках догазификации. Так, например, в этом году из наиболее крупных объектов запустим сети в Сростках, в Верх-Катунском, Пригородном, Заре, Первомайском Бийского района, а также в селах Точильное и поселке Кировский Смоленского района. Кстати, каждый их этих объектов полностью обеспечивает техническую возможность подключения всех жителей эти населенных пунктов.

К новым победам

— Ваша компания начала работать в 1999 году. В этом году ей исполняется четверть века. Чего пожелаете своим сотрудникам, когда будете отмечать день рождения?

— Да, этот год для нас юбилейный. В августе компании исполняется 25 лет. По человеческим меркам это период молодости, смелости и амбиций. Так и мы — не боимся трудностей, смело ставим перед собой самые амбициозные цели и уверенно идем к их исполнению.

Сегодня в компании работают около 800 человек. Это слаженная команда профессионалов. И мне со страниц вашего издания хочется сказать спасибо всем работникам и ветеранам компании за труд и преданность делу! И пожелать всем нам дальнейших успехов, высоких результатов и новых побед!

«Газпром газораспределение Барнаул» подключает жителей Алтайского края к природному газу и создает инфраструктуру для появления такой возможности. Фото: Анна Зайкова.

Справка ООО «Газпром газораспределение Барнаул» — газораспределительная организация, входит в группу ООО «Газпром межрегионгаз». Основные виды деятельности ООО «Газпром газораспределение Барнаул»: газификация жилых домов и квартир;

техническая эксплуатация газораспределительных сетей;

аварийно-диспетчерское, техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования для газифицированных квартир и домовладений;

проектирование и строительство газораспределительных сетей,

реконструкция и техническое перевооружение объектов системы газораспределения;

транспортировка природного газа для промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов, физических лиц. В структуру компании входит управление по эксплуатации объектов газоснабжения, состоящее из девяти газовых участков. На предприятии трудятся 780 человек. Ежегодно газовое хозяйство, находящееся в ведении компании, увеличивается на 400 км газораспределительных сетей, ежедневно происходит подключение новых потребителей. Миссия ООО «Газпром газораспределение Барнаул» — обеспечение безопасной эксплуатации газораспределительных сетей, надежного газоснабжения потребителей Алтайского края.

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