Главная ценность — люди. Секреты успеха Алтайкрайэнерго

25 мая Алтайкрайэнерго исполняется 58 лет. О жизни энергокомпании, ее деятельности в условиях санкций и о том, как энергетики решают одну из главных проблем российской экономики, рассказал генеральный директор Сергей Приб .

Вызовы современности

— Полтора года назад никто не мог и подумать о столь глобальном экономическом переустройстве. Но с февраля 2022 года мы живем в режиме жестких санкционных ограничений. Тогда кардинально изменились условия рынка, в том числе ценообразования. Запасы материалов и оборудования позволили нам остановить все закупки на период резкого скачка цен.

На пять-шесть месяцев компания сконцентрировалась на расчистке просек в охранных зонах воздушных линий электропередачи. План до 2026 года выполнили за полгода. Текущие затраты шли в основном на транспортные расходы и оплату труда персонала. Сегодня мы видим, что это решение стало ключевым и стратегически правильным. Оно обеспечило надежность и безаварийность работы сети и позволило избежать избыточных затрат.

Нет необходимости в импортозамещении

— В Алтайкрайэнерго никогда не гнались за зарубежным оборудованием. Потребности компании практически полностью перекрывают отечественные производители. Конечно, любому развитому в цифровом плане предприятию необходимы некоторые импортные продукты, например, ПК и серверное оборудование.

Российская промышленность активно развивается. Как энергетики мы видим рост полезного отпуска в сеть в производственном секторе Алтайского края. За первый квартал 2023 года на 2,7% вырос полезный отпуск в сеть для потребителей, не относящихся к категории «население».

Автопарк компании Алтайкрайэнерго. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго.

Единый организм

— Хороший финансовый результат нам дали наработки последних лет. Компания выстроила систему управления бизнес-процессами и взаимодействия с филиалами: на всех территориях есть общие цели и задачи, единые подходы.

Благодаря стандартизации мы смогли в разы сократить количество технологических нарушений, т. е. аварий, и время реагирования на эти инциденты. Центр управления сетями в Барнауле наблюдает за работой диспетчерских в филиалах, видит на картах каждую рабочую бригаду и служебный транспорт в режиме онлайн.

Информация о любых технологических нарушениях в течение пяти минут оказывается в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ — мы одна из первых компаний в Сибири, которые подключились к этому проекту.

Тотальная фотофиксация

— Для контроля за состоянием сети мы четвертый год используем коптеры. Они совершают облеты воздушных линий и осуществляют фото- и видеофиксацию опор, электрооборудования сетевого комплекса. Благодаря этому можно не выходя из кабинета оказаться даже в самом отдаленном обслуживаемом населенном пункте и посмотреть фотографии любого объекта, узнать детали его технического состояния.

Фото делаются в высоком разрешении — 4K, анализирует их искусственный интеллект. Точность распознавания дефектов превышает 90%, что гораздо выше аналогичного показателя при выполнении такой работы человеком. При этом продолжается процесс дообучения моделей нейросети. Данное высокотехнологичное решение мы внедрили совместно со специалистами инновационного центра «Сколково». Результат высоко оценил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Диспетчерская в филиале «Бийские МЭС». Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго.

Сила — в людях и преемственности

— За несколько лет нам удалось создать в Алтайкрайэнерго новую корпоративную культуру. С 2016 года мы полностью пересмотрели принципы формирования коллектива и управления им. Безусловно, не все оказались готовы их принять, но время показало, что компания только выиграла — предприятие встало на рельсы стремительного развития.

За семь лет работы мы значительно улучшили производственные показатели и существенно сократили кредитную нагрузку, увеличили заработную плату и мотивационные выплаты. Появились финансовая устойчивость и стабильность. Это огромная заслуга и гордость нашего коллектива.

Сила компании в сотрудниках и преемственности. Такие механизмы, как институт наставничества, создают условия для передачи знаний и навыков от опытных специалистов новичкам. Кроме того, позволяют молодежи легче адаптироваться на рабочем месте. Особое внимание уделяем студентам — общаемся с ними в университетах, колледжах и техникумах, приглашаем на оплачиваемую практику, трудоустраиваем.

В Алтайкрайэнерго постоянно работают над развитием возможностей карьерного роста. На руководящие должности идут наши специалисты, а не приглашенные из других компаний. Я тоже начинал с рабочей специальности.

Соревнование электромонтёров Алтайкрайэнерго. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго.

Ключевая проблема отрасли

— В отдаленных уголках края сохраняется кадровый дефицит. Чтобы это преодолеть, нужно разработать такую мотивационную модель, которая радикально увеличит спрос на наши вакансии. Мы понимаем, что из Барнаула или Бийска никто не поедет в отдаленный населенный пункт. А наша территория обслуживания охватывает практически весь Алтайский край. До самого удаленного участка от краевой столицы порядка 500 км. Поэтому мы готовим людей на местах, взращиваем.

В последнее время наблюдается снижение престижа рабочих профессий. На мой взгляд, ключевой задачей сейчас является формирование патриотизма в умах и сердцах молодых людей, они должны знать, понимать, что рабочие и инженерные профессии — это достойно и звучит гордо. Поэтому должен быть повсеместно переосмыслен подход к мотивации работников базовых профессий. В Алтайкрайэнерго специалисты «с руками» критически важны.

Во что сейчас вкладывает Алтайкрайэнерго

— В обновление парка спецтехники, развитие электрической сети, модернизацию приборов учета и диспетчеризацию. Совсем недавно мы модернизировали диспетчерскую в Бийске. Теперь специалисты могут в режиме онлайн контролировать все процессы на ­объектах энергетического комплекса. Этот проект стал пилотным, в скором времени подобные центры появятся в Рубцовске и Новоалтайске, после — в ­шести остальных филиалах.

Спецтехника Алтайкрайэнерго. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго.

Что дальше

— Мы ожидаем волну открытия высокотехнологичных производств в Алтайском крае, как следствие, рост числа заявок на технологическое присоединение. Мы к этому готовы. Какими бы сложными ни были проекты.

Как добиться успеха

— Наша главная миссия — повышение клиентоориентированности. Невозможно добиться успеха без уважения к партнерам. Для нас это потребители электрической энергии: юридические и физические лица. Необходимо развиваться только вместе, создавать комфортные для них условия.

Главные качества работника

— Трудолюбие и самодисциплина. Конечно, для начала работы нужны базовые знания. Но все остальное достигается этими двумя качествами. Сам придерживаюсь жесткого расписания и всегда ставлю высокую планку для себя и коллектива. Мы должны идти в ногу со временем и даже опережать его.

Цифры 9 филиалов и 56 структурных подразде­лений Алтайкрай­энерго обеспечивают электроснабжение порядка 350 тыс. объектов в 117 населенных пунктах.

1,1 млрд рублей составил фонд оплаты труда Алтайкрайэнерго в 2022 году.

331 тыс. физических и 11,5 тыс. юридических лиц являются потребителями компании.

В топ-20 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края входит компания.