Глава Сбера допустил приватизацию госкомпаний

Сбербанк очень привлекательный актив — его с удовольствием купят, уверен Греф.

Дело в том, что на полях Петербургского экономического форума глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась в поддержку идеи второй волны приватизации в России.

Дискуссию о «перезапуске» процесса приватизации начал глава банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, это может стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Среди ее плюсов Костин также назвал «укрепление основ рыночных механизмов, придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, формирование новой генерации менеджеров». Также, по мнению Костина, приватизация неоднократно доказывала свою эффективность.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает перезапуск приватизации в России, но назвал ее «одной из точек зрения», причем «весьма интересной».