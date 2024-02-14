16 февраля
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Экономика

Глава Барнаула Вячеслав Франк ознакомился с производством на предприятии «Ренессанс Косметик»

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. Вместе с градоначальником на производственную площадку выезжали председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова и глава администрации Индустриального района Денис Летягин.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Директор ООО «Ренессанс Косметик» Наталия Радина, а также финансовый директор Оксана Панина и начальник производства Роман Стрельцов провели экскурсию по предприятию, отметив, что компания является одним из флагманов производства бытовой химии и косметики за Уралом.

Сегодня предприятие выпускает более 700 наименований продукции. В октябре этого года компания отметит свое 25-летие.

Среди видов выпускаемой продукции — стиральный порошок, шампуни, зубная паста, чистящие средства, жидкое мыл, гели для стирки и прочее. На производстве заняты порядка 250 человек.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.


Во время выезда на предприятие Вячеслав Франк посетил производственные цеха и поговорил с рабочими.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Мэру Барнаула рассказали, что в прошлом году компания приобрела новую экструзионно-выдувную линию для увеличения производительности ПЭ упаковки, обновило линию сыпучих средств.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.


Также главе города показали и другие образцы нового оборудования, закупленного предприятием — линию фасовки в цехе фасовки сухих смесей, аппарат для нанесения стикера, смеситель для линии и паллетайзер — это автоматическая машина для укладывания различной продукции на поддоны из дерева, пластика, металла.

Помимо этого в цех варки было закуплено лабораторное оборудование, которое разбивает твердые и жидкие частицы, и емкости.

Сегодня производственные площади «Ренессанс Косметик» составляют 15 тыс. кв. м. Только склад готовой продукции занимает площадь в 2592 кв. м и работа здесь никогда не останавливается — в месяц предприятие отгружает более 200 фур продукции.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.


В настоящее время компания имеет широкую географию продаж. Продукция осваивает рынки на территории от Калининграда до Сахалина, реализуется в странах СНГ — Белоруссии, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, на территории КНР и Монголии.

Также «Ренессанс Косметик» успешно сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями, такими как: «Магнит», «Лента», «Мария-РА», «О’кей», «Метро», «Новэкс», производя для них более 450 наименований бытовой химии и косметической продукции.

В 2023 году компания стала победителем регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер», лауреатом конкурса «Лучший товар Алтайского края» в номинации «Промышленные товары для населения».

По словам руководства предприятия, продукцией «Ренессанс Косметик» пользуется каждый житель Алтайского края, каждый второй житель Новосибирской области и каждый третий Кемеровской области.

Мы не планируем останавливаться, ведь наша главная миссия — обеспечить потребителей качественной бытовой химией и косметикой российского производства, — подчеркнули сотрудники компании.

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