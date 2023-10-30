«Галэкс» обеспечивает надежную информационную защиту госструктур и промышленных предприятий

В последнее время все большее внимание уделяется стратегически важным для государства областям, таким как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, топливно-­энергетический комплекс, а также области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Информационные сети и системы указанных отраслей все чаще становятся объектом для кибератак, которые проводятся и спонсируются не только согражданами, но и представителями других государств. Их целью является похищение ценных сведений и новейших разработок.

В качестве консультационной поддержки компаний, а также для обмена опытом и обсуждения вопросов в рамках существующей нормативной базы в Алтайском крае была создана рабочая группа по критической информационной инфраструктуре (КИИ). В ее состав вошли ведущие специалисты по защите информации ИТ-комитета торгово-промышленной палаты Алтайского края во главе с компанией «Галэкс», а также министерства цифрового развития Алтайского края.

Основным нормативным правовым документом, регулирующим взаимодействие различных субъектов в сфере критической информационной инфраструктуры, выступает Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 187-ФЗ).

Всем субъектам КИИ нужно создавать полноценные системы безопасности. Такие системы должны включать в себя части по управлению, по технической защите и прочее. Также эти системы необходимо обслуживать, модернизировать и совершенствовать.

В связи с этим, компания «Галэкс» предлагает своим партнерам полный пакет услуг по информационной защите — это касается и оценки защищенности компаний, и подготовки необходимой документации, и совершенствования систем защиты предприятий и организаций.

Весь комплекс работ начинается с аудита, чтобы оценить наличие у заказчика необходимого оборудования и средств защиты информации, корректность настройки этих систем и соответствие документации действующему законодательству. И уже по результатам аудита готовится решение — что нужно доработать, какое оборудование заменить на более производительное.

На сегодняшний день компания «Галэкс» продолжает обслуживать и зарубежные системы защиты, если заказчик продолжает использовать решение, которое у него уже было установлено. На текущий момент в секторе информационной безопасности все продукты можно заменить отечественными аналогами. Если есть какие-то пробелы, то российские производители дорабатывают функционал, адаптируют его под импортное оборудование. Многие из них создали специальные центры, где настраивают программные комплексы, чтобы совмещать свои системы защиты с тем, что есть в наличии у заказчиков.

Основные трудности возникают с поставкой оборудования, поэтому «Галэкс» помогает заказчикам быстро найти российские аналоги. К тому же теперь закон требует, чтобы все государственные органы и системообразующие организации оценили уровень своей информационной защиты и при необходимости провели комплекс работ по его повышению.

Компания «Галэкс» старается помочь всем корпоративными клиентам, организуя комплексную информационную защиту с использованием отечественных ресурсов — госструктурам, промышленным предприятиям, коммерческим компаниям на территории Алтайского края, Сибирского федерального округа и точечно по всей стране.

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