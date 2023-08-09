Флагман среди изыскателей. Как верность традициям помогает тресту «АлтайТИСИз» оставаться лидером отрасли

Театр начинается с вешалки, а строительство — с инженерных изысканий. Возводить объекты вслепую сегодня решится разве что безумец, ведь цена ошибки — человеческие жизни. Компания «АлтайТИСИз» уже более 60 лет работает на строительном рынке Сибири, уверенно удерживая пальму первенства в сфере инженерно-строительных изысканий. Неудивительно, что тресту доверяют крупнейшие предприятия даже далеко за пределами домашнего региона, а его «имя» стало нарицательным. У строителей и промышленников оно ассоциируется с точностью и оперативностью выполнения задач любой сложности.

Каково быть одним из флагманов, как не потерять лицо, и почему кадры решают все? В преддверии Дня строителей корреспонденты altapress.ru поговорили с гендиректором «АлтайТИСИз» Еленой Борисовной Козловой о настоящем и будущем изыскателей.

Стабильно среди лидеров

В этом году тресту исполняется 62 года. Все это время предприятие скрупулезно копило интеллектуальный и материально-технический потенциал. Колоссальный багаж знаний, опыта и современного оборудования постоянно расширяет горизонты для их применения.

— Сегодня для нас практически нет неразрешимых задач. Чем они сложнее, тем интереснее работать на объекте. Во многом это стало возможно благодаря оснащению предприятия. Так, мы, пожалуй, единственные за Уралом, у кого есть высокооснащенная грунтовая лаборатория с большой пропускной способностью, и кто использует в своей работе методы наземного лазерного сканирования. Вдобавок, за десятилетия работы в тресте сосредоточилась колоссальная база данных с результатами прежних изысканий. У нас есть информация о грунтах и строительных объектах не только Алтайского края, но и других регионов. Большой потенциал помогает нам оставаться одним из ключевых предприятий в нашей области.

Однако наша главная гордость — команда высококвалифицированных специалистов. Ведь каким бы полным и современным ни было техническое вооружение предприятия, люди решают все. В этом специфика нашей работы.

Сибирская кузница кадров

Эта специфика заключается в точности измерений, умении работать головой и… руками, отмечает собеседница. Очень важна и правильность интерпретации полученных данных. От этого во многом зависит, каким спроектируют будущий объект.

— Малейшая ошибка может привести к колоссальным последствиям. Мы все осознаем, какая ответственность на нас возложена, поэтому основательно выполняем свою работу и не беспокоимся о заключениях, которые выдаем заказчикам. Они точные и достоверные, за что нас и ценят партнеры. За 60 лет своей работы мы не потеряли своего лица. И это о многом говорит.

Данный подход был изначально заложен в традициях треста. В этой связи особенно важно передать такое отношение к делу от опытного сотрудника молодому специалисту. Мы сохранили налаженную преемственность поколений работников и поддерживаем институт наставничества. У нас масса узкопрофильных направлений, требующих не просто обширных знаний, но и опыта. А это предполагает еще и обучение, в которое предприятие охотно вкладывается. Но всему в ВУЗе не научат, поэтому здесь подключается куратор. И это те инвестиции, которые окупятся сторицей.

Работу молодых специалистов курируют более опытные сотрудники, часть из которых — ветераны, посвятившие работе на предприятии многие годы. Они на заслуженным отдыхе. Тем не менее, с радостью делятся своим бесценным опытом с молодежью. Между тем это не единственный острый вопрос.

Псевдоизыскатели

— Псевдоизыскатели — не побоюсь этого слова! — это катастрофа для строительной отрасли. Они трубят, что обладают хорошим оборудованием, большими мощностями, какими-то базами, но на самом деле не имеют ничего из вышеперечисленного. Выдают такие организации весьма сомнительные результаты. Тот факт, что не рухнул ни один строительный объект из числа тех, с которыми они работали, — это настоящее чудо.

К сожалению, некоторые заказчики продолжают выбирать услуги по низкой стоимости, рискуя своими объектами. Дело в том, что для проведения того или иного вида изысканий существуют регламенты, процедуры, лабораторные анализы проб и т.д. И это конкретный объем работ по определенной цене, а она просчитывается исходя из ранее установленных на федеральном уровне тарифов, с учетом текущих коэффициентов инфляции. Поэтому качественный результат в виде отчета, выполненный в соответствии с нормативами, не может стоить ниже сметного расчета, хотя мы и регулируем ее договорным коэффициентом.

Скажу больше: зачастую такие сомнительные фирмы вовсе не проводят никаких работ и порой даже не выезжают на объект. Таким образом, они попросту дискредитируют настоящих изыскателей, готовых поручиться за каждую цифру в своих отчетах. И корень проблемы, на мой взгляд, кроется в недостаточности контроля со стороны надзорных организаций. Вместо того, чтобы отсеивать недобросовестные фирмы, они их принимают в свои ряды. Это недопустимо! Поэтому я предлагаю нашим партнерам не гнаться за спорной выгодой и обращаться только в проверенные организации, где могут поручиться за результат.

Движение только вперед

Елена Козлова заметила, что судьбы строителей и изыскателей тесно переплетены. От пути развития одних во многом зависит успех других.

— В День строителя хочется забыть обо всех проблемах и пожелать нашим коллегам и партнерам безграничного роста, прорывных идей, новаторских проектов. И простых решений даже в самых сложных и острых вопросах. Если будет развиваться строительство, будем развиваться и мы.

Справка За 60 лет работы трест выполнил строительно-изыскательные работы для более чем 23,5 тысяч объектов. В послужном списке треста: оптико-­лазерный центр в селе Саввушки, строительство памятника Победы 1941–1945 годов, онкологический центр «Надежда», завод «Алтай-Кокс» в Заринске, магистральный газопровод «Алтай», трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан», Северская АЭС (Томская область) и т. д.

В материально-технической копилке компании, помимо грунтовой лаборатории, собрано самое высокоточное оборудование для аэрофотосъемки, наземного лазерного сканирования, буровые установки, обширный транспортный парк. Благодаря полноценному оснащению специалисты «АлтайТИСИз» могут работать в любой точке России и в любых климатических и геологических условиях.

ООО «АлтайТИСИз»

Барнаул, ул. Деповская, 15.

Тел. +7 (3852) 560-500.

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