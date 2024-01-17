Фактор устойчивости. Одна из старейших алтайских кредитных организаций — «Алтайкапиталбанк» — отмечает 30-летие

Президент «Алтайкапитал­банка» Игорь Германенко лично знает многих клиентов больше 20 лет. Примерно столько же и даже больше проработали в этом банке члены его профессиональной команды — люди, которые, по словам руководителя, считают свою работу домом. Доверие клиентов и профессионалы своего дела — вот факторы, на которых базируется устойчивость банка. Об этом, а также об истории становления организации, классическом банкинге, нейросетях и многом другом мы поговорили с руководителем накануне 30-летия банка.

Уникальная ситуация

— Игорь Владимирович, «Алтайкапиталбанк» получил лицензию 30 лет назад — в 1994 году. Как это происходило?

— За месяц до этой даты я приехал в Москву подавать документы в Центральный Банк на получение лицензии. На столе у человека, который их принимал, лежало четыре стопки папок с документами. Ежедневно выдавали, по моим оценкам, пять-шесть лицензий. «Алтайкапиталбанк» получил ее 21 января.

Начинали мы как опорный банк компаний «Алтайтелеком» (сейчас «Рос­телеком») и «Алтайавтодор» — они были среди первых учредителей. При этом члены нашей команды имели возраст 25-30 лет.

— Вы ощущали, что идете на риск?

— А как вы думаете? Мне было 29 лет, я закончил энергофак Алтайского политехнического института и к тому моменту семь лет работал в энергетике. Образование в области экономики и финансов я получил позже — в 1996-м окончил АлтГУ, в 1997-м — ВЗФЭИ.

Когда создавался банк, ставилась задача повысить эффективность денежного обращения, ускорить проведение платежей. А технологии в банках в первое время были несовершенные — платежные документы, например, заполняли на печатной машинке. Один неточный удар по клавише — и надо все переделывать. Компьютеризация у нас началась, наверное, только через один-два года.

Это было время бурного развития банковской сферы, в ежедневном режиме шла жесткая конкурентная борьба, поиск своего места. Первые три года я не был в отпуске ни дня. Нельзя было оставить дело, потому что в стране постоянно, иногда каждый день что-то радикально менялось.

— В конце 1980-х и 1990-е годы в Алтайском крае зарегистрировали 36 банков. Сегодня осталось два. За счет чего ваш банк сохранил устойчивость?

— Регионов, где остались местные банки, максимально приближенные к клиентам, в стране очень мало. В этом смысле в Алтайском крае сложилась уникальная ситуация: в нем есть два местных банка. Один из них имеет универсальную лицензию, другой базовую.

Теперь об устойчивости. Посмотрите, какие компании, созданные в то время, работают и сегодня? Те, чьи основатели посвятили своему делу жизнь. Они прошли и Крым, и рым. Поняли, что такое эффективное управление рисками, финансовый контроль, как выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, нашли свою нишу.

Второй фактор устойчивости — это команда, стабильный, преданный своему делу коллектив. Третий — это наши клиенты, которые доверяли нам тогда, когда в Алтайском крае было 36 региональных банков, и доверяют сегодня, когда осталось только два.

С нами до сих пор работают предприниматели, открывшие у нас свой первый счет. Многих своих клиентов я знаю уже 20-25 лет.

КБ «Алтайкапитал­банк». Фото предоставлено КБ «Алтайкапитал­банк».

Индивидуальный подход

— Наверное, сегодняшний банк сильно отличается от того, каким он был в 1994-м. А что в нем не изменилось?

— Не поменялось главное — принцип работы банка, который существует только потому, что есть профессиональная команда, и есть клиенты, которые нас выбирают и нам доверяют.

Кроме этого, мы все эти годы остаемся приверженцами классического банкинга и предпочитаем живое общение с клиентом. Ну и, конечно, наш головной офис размещается в том же старинном здании купца Морозова на улице Льва Толстого.

А поменялось оборудование, интерьер офисов. Мы гораздо больше внимания уделяем информационным технологиям и информационной безопасности, борьбе с мошенничеством. Доля расходов на эти цели сильно увеличилась.

— Представители всех банков утверждают, что у них индивидуальный подход к клиенту, в вашем тоже об этом говорят. А что вы под этим понимаете?

— Каждый сотрудник «Алтайкапиталбанка» живет жизнью своего клиента. Ему можно без труда дозвониться, поговорить с живым человеком, а не с банковским ботом.

У нас специалист кредитного отдела отвечает за все — от момента выдачи кредита до его погашения. Он полностью ведет дело и знает человека, которому выдает кредит.

А в федеральных банках работает фабрика кредитов. Сотрудник вводит данные клиента, отсылает их и получает ответ: одобрена заявка или нет. Зачастую он даже не знает, почему клиенту отказали.

Наши крупные заемщики и вкладчики могут решать свои вопросы напрямую со мной. Мы можем здесь, в Барнауле, обсудить за чашечкой чая, какие задачи они перед собой ставят, какие имеют проблемы, и оперативно найти решение, в том числе нестандартное. Это и есть индивидуальный подход.

Президент «Алтайкапитал­банка» Игорь Германенко. Фото: Анна Зайкова.

Стабильный прогноз

— В 1990-х годах казалось, что места на рынке хватит всем, и крупным банкам, и небольшим. Но в 2010-х годах малые банки стали уходить с рынка. Обсуждали ли вы слияние «Алтайкапиталбанка» с другим, его укрупнение?

— На мой взгляд, регулятор никогда не проводил политику, направленную против небольших банков. С рынка уходили и крупные, и малые банки — те, которые вели свой бизнес не добросовестно, кто оказался нежизнеспособным.

Что касается укрупнения, то предложения такого рода поступали. «Алтайкапиталбанк» имеет полностью прозрачный баланс, его уставный капитал сформирован денежными средствами, много лет он был одним из самых рентабельных в Сибири.

Сейчас информация о финансовом положении кредитных организаций не раскрывается, поэтому трудно сравнивать. Могу сказать, что ежегодно банк получает прибыль на уровне 110-130 млн рублей, то есть около 20% на капитал.

Но необходимости в укрупнении я не вижу. Банк выполняет все нормативы и даже не выбирает те возможности, которые у нас есть с учетом нормативов Центрального Банка.

— Национальное рейтинговое агентство в начале 2023 года подтвердило кредитный рейтинг «Алтайкапиталбанка» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Что это значит и за что вам его присвоили?

— Для банка с базовой лицензией это почти максимально возможный рейтинг. Национальное рейтинговое агентство, аккредитованное в Центробанке, выдало эту оценку за высокие показатели рентабельности банка, качество кредитного портфеля, диверсификацию ресурсной базы, сильную позицию по капиталу и адекватную позицию — по ликвидности.

Для чего нам нужен рейтинг? Он позволяет работать с государственными программами. Благодаря этому «Алтайкапиталбанк» может выдавать банковские гарантии участникам госзакупок, исполнителям госконтрактов. Этим банк активно занимается.

Президент «Алтайкапитал­банка» Игорь Германенко. Фото: Анна Зайкова.

Четкое обслуживание

— Российская экономика проходит трансформацию, участие государства в финансировании растет. Какие задачи вы ставите перед банком в этих условиях на 2024 год?

— На мой взгляд, ничего революционного в экономике не происходит. Да, через гособоронзаказ, через специальные госпрограммы в экономику поступают крупные денежные средства. А коммерческое кредитование, наоборот, сжимается.

Идет скорее эволюция, постепенные изменения. Так, крупные банки все больше используют нейросети. Как я понимаю, основная задача этого — заменить человека роботом. У нас такой потребности пока нет.

Если говорить о 2024 годе, то, по прогнозу, ожидается сокращение кредитования и маржи. В этих условиях наша задача — планомерное, четкое обслуживание клиентов, которое позволит им получать необходимую услугу качественно и в срок.

— Ваш банк не входит ни в один санкционный список Запада. Привлекло ли это к вам дополнительных клиентов?

— Новые клиенты к нам пришли, но большого наплыва мы пока не почувствовали. На операции внутри страны санкции не повлияли никак, а объем внешнеэкономической деятельности наших клиентов не очень велик.

Приоритетными для нас всегда были городские и краевые предприятия коммунального, дорожного хозяйства, строительства и промышленности. Кроме того, банк участвует в федеральной программе поддержки малого и среднего предпринимательства №1764 совместно с Корпорацией МСП.

В конце 2023 года Госдума приняла закон, разрешающий банкам с базовой лицензией открывать корсчета в зарубежных банках для международных расчетов. И теперь у нас есть возможность открыть корсчет, например, в Белоруссии или другой дружественной стране.

Насколько это необходимо клиентам? Этот вопрос мы сейчас изучаем вместе с Алтайской торгово-промышленной палатой, провели предварительные переговоры. А пока работаем через партнеров: проводим оплату зарубежным контрагентам наших клиентов и в китайских юанях, и в казахстанском тенге, и даже в турецких лирах.

КБ «Алтайкапитал­банк». Фото предоставлено КБ «Алтайкапитал­банк».

Укомплектованные службы

— Некоторые руководители банков утверждают, что и у них дефицит кадров, не только на заводах. Ощущаете ли вы эту нехватку?

— Мы бы с удовольствием взяли крутого айтишника, для него всегда нашлась бы работа. Но в целом по банку дефицита кадров не испытываем, все службы укомплектованы.

У нас сформировался костяк — те 20-30 профессионалов, которые считают «Алтайкапиталбанк» своим домом, которые приходят не для того, чтобы отработать время, а чтобы сделать дело.

Они хорошо знают специфику местного бизнеса и занимают ключевые посты. Понятно, что мы мониторим зарплаты на рынке и стараемся поддерживать определенный уровень. Применяем и свои методы мотивации. Это важно — иметь стабильный коллектив: клиенты, как правило, не приветствуют замены специалистов.

Некоторая текучесть имеет место на уровне линейного персонала. Но есть и заявки от желающих работать у нас. А главное — в банке есть специалисты, которые способны обучить новичка.

— За годы жизни ваша команда стала, скажем так, более зрелой. Принимаете ли на работу молодых людей для баланса?

— Коллектив обновляется — мы же принимаем на работу выпускников, студенты вузов проходят у нас практику и могут стать частью коллектива.

Молодежь работает в основном там, где важна оперативность, на обслуживании клиентов. В то же время у нас есть сотрудник-операционист со стажем в нашем банке 30 лет.

— Есть такая рекомендация: если нужен финансовый совет, полагайся на банкира. Это человек, который защищает деньги от убытков. Как часто лично вы консультируете?

— Почти все клиенты время от времени обращаются за советом, интересуются, что делать с деньгами, как их хранить, во что вкладывать. Но я и сам от них подпитываюсь информацией. Каждый день заходят руководители предприятий из абсолютно разных отраслей. И я всегда их расспрашиваю, что происходит в их отрасли, какие сформировались тенденции.

Банковские инновации

— Еще в конце 1990-х годов руководители четырех региональных банков, включая ваш, дружили и часто собирались. Говорят, будто вы сообща придумали субсидировать из бюджета ставки по инвесткредитам. Это правда?

— Мы действительно часто встречались и разговаривали, и за столом нередко рождались сильные мысли. Насчет субсидирования не уверен, но может быть.

В банковском сообществе была единая позиция по многим вопросам развития края, и президент «Зернобанка» Николай Николаев транслировал ее в краевую администрацию и в Москву. Поддерживал нас тогда и Владимир Песоцкий, глава «Алтайсбербанка».

Коллективный разум нужен был нам и для того, чтобы разобраться в сути нормативных документов. Их появлялось очень много, а за ошибку банки серьезно наказывали. Потом мы создали еще что-то вроде клуба главных бухгалтеров. Они и сейчас дружат.

Из других заслуг этого сообщества назову создание «Алтайского банковского союза», который существует до сих пор.

— Какие еще новшества зародились тогда в банковском сообществе Алтайского края?

— Одним из новых инструментов был облигационный жилищный заем. Решение приняло Алтайское краевое законодательное собрание по предложению администрации, а размещением занимался «Алтайкапиталбанк» в 1995 году.

Других инструментов финансирования жилищного строительства тогда не было. А за счет средств зай­ма построили три многоквартирных дома в Барнауле, в районе кинотеатра «Первомайский». Это был первый облигационный заем в крае, и было важно отработать саму схему.

В дальнейшем банк участвовал в размещении телефонных займов «Алтайтелекома», разрабатывал и обслуживал вексельную программу администрации Барнаула.

Сложившиеся традиции

— Знаю, что вы проводили спартакиады с этими банками, и баталии у вас шли не детские.

— Все битвы шли тогда на базе «Озеро Красилово». Традиция межбанковских спартакиад сохранились и сегодня, и мы периодически принимаем в них участие. А недавно стали участвовать и в смешанных многоборьях. Побеждаем обычно в командных смешанных играх и в футболе.

Между прочим, первую любительскую футбольную команду мы сколотили еще в 1990-х годах из простых парней, сотрудников нескольких банков. Играли с командой Александра Ракшина, бывало, что и выигрывали.

— Наверняка у банка с такой длинной историей сложились традиции. Расскажите о них.

— Мы ежегодно стараемся выезжать на природу, часто небольшими группами, а летом проводим ту же спартакиаду для всего коллектива — арендуем базу парк-отеля «Чайка». День рождения «Алтайкапиталбанка» по времени не очень далеко от Нового года, поэтому общий новогодний корпоратив в последнее время мы не проводим, а празднуем день банка.

Часть истории банка — наш слоган «Время, ставшее капиталом». Появился он давно, сложно даже точно вспомнить, когда. В современном обществе и бизнесе время стало одним из самых ценных ресурсов, люди стремятся максимально эффективно использовать его.

Концепция слогана связана и с таким аспектами как увеличение производительности, оптимизация рабочего процесса, эффективное управление временем, что, в конечном итоге, и становится капиталом.

Клиенты — о сотрудничестве с «Алтайкапитал­банком»

Елена Горохова, генеральный директор «Заринской городской электрической сети»:

— Благодарим «Алтайкапиталбанк» за продолжительное и плодотворное сотрудничество! В ходе хозяйственной деятельности обратились в банк за кредитными ресурсами для пополнения оборотных средств и выполнения инвестиционного проекта. Банк в свою очередь все сделал оперативно и качественно. Всегда приятно работать с профессиональной командой! Желаем стабильности и устойчивого финансового положения!

Александр Лобыкин, генеральный директор ПМП «Металлург­монтаж», Бийск:

— Производственно-монтажное предприятие «Металлургмонтаж» сотрудничает с «Алтайкапиталбанком» с 1997 года. Привлечение кредитных средства банка дает возможность развивать предприятие и наращивать производственные мощности, что в свою очередь позволяет занимать достойное место на строительном рынке России.

За более чем 20-летний период работы «Алтайкапиталбанк» неоднократно поддерживал компанию в вопросах кредитования, что позволило закрепить сотрудничество с такими крупнейшими промышленными корпорациями как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк».

«Алтайкапиталбанку» желаем процветания, стабильности на финансовом рынке, надеемся на долгие годы надежного и продуктивного сотрудничества.

Александр Лобыкин, генеральный директор ПМП «Металлург­монтаж» Фото предоставлено КБ «Алтайкапитал­банк».

Василий Левшин, директор МУП «Расчетно-кассовый центр», Рубцовск:

— Сотрудничество между МУП «РКЦ» и «Алтайкапиталбанком» началось в июле 2008 года. На тот момент это был единственный банк, который помог в становлении и развитии предприятия.

За время совместной работы решались сложные задачи по проведению отопительных сезонов, повышению собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в Рубцовске.

Профессионализм руководства и работников банка помогает нашему предприятию развиваться, иметь устойчивое финансовое положение на протяжении всей своей деятельности.

Василий Левшин, директор МУП «Расчетно-кассовый центр». Фото предоставлено КБ «Алтайкапитал­банк».

Цифры и факты об «Алтайкапиталбанке»* Клиентская база банка — более 1400 юрлиц и предпринимателей и более 6300 физлиц. Валюта баланса: 7,3 млрд рублей. Собственный капитал: 723,7 млн рублей. Привлеченные средства: 3,2 млрд рублей (из них вклады населения 1,5 млрд рублей). Производительные активы: 4,2 млрд рублей. Чистая прибыль за 2023 год: 123 млн рублей. Банк награжден Почетной грамотой правительства Алтайского края за заслуги и достижения в области финансов, связанные с развитием Алтайского края, и в связи с празднованием 85-летия Алтайского края. Президент «Алтайкапиталбанка» Игорь Германенко четыре раза получил звание «Директор года», награжден почетным серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края».

* Данные на 1 января 2024 года.

Барнаул, ул. Льва Толстого, 38-а

Тел. 8 (3852) 63-62-14

nfo@capitalbank.ru

ВКонтакте: vk.com/altaicapitalbank

Телеграм: t.me/altaikapitalbank22

Одноклассники: m.ok.ru/group/70000002446797

Сайт: www.capitalbank.ru

Лицензия ЦБ РФ №2659 от 16.07.2018 г.

Самое важное - в нашем Telegram-канале