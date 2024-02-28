Еще один банк остался без лицензии в России

Центробанк отзывает уже вторую за неделю лицензию у банка.
Ранее Центробанк внезапно отозвал лицензию у QIWI Банка. Это первый отзыв банковской лицензии в РФ с 2022 года.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
На этот раз лицензии лишился банк "Гефест", сообщает ТАСС.
Центробанк отзывает уже вторую за неделю лицензию у банка.
Ранее Центробанк внезапно отозвал лицензию у QIWI Банка. Это первый отзыв банковской лицензии в РФ с 2022 года.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter