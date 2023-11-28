28 ноября
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Экономика
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Бухгалтерские и юридические услуги от лауреата премии Лучшая услуга года

Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса. Организация работает с 2011 года, имеет более 300 клиентов на постоянном обслуживании и сегодня обладает статусом лауреата премии Лучшая услуга года.

Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса.
Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса.
Фото предоставлено компанией 1+1.

Услуги от 1+1 могут быть полезны всем участникам конкурса без исключения. Это не только помощь в бухгалтерских делах, но и юридическое сопровождение бизнеса, регистрация и ликвидация бизнеса, ведение воинского учёта, регистрация товарных знаков, а также финансовый консалтинг, в который входит различный спектр задач: инициативный аудит бухгалтерии, судебная бухгалтерская экспертиза, управленческий финансовый учет и оптимизация налогообложения.

Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса.
Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса.
Фото предоставлено компанией 1+1.

Специалисты компании 1+1 помогут предприятиям построить и автоматизировать в одной связке системы бухгалтерского и управленческого учета, а также решат юридические вопросы.

г. Барнаул
ул. Пролетарская, 92, оф. 22
ул. Малахова, 154, оф. 21
(3852) 50-15-20 — единая справочная
info@1-plus-1.ru
https://www.1-plus-1.ru/


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