Бухгалтерские и юридические услуги от лауреата премии Лучшая услуга года

Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса. Организация работает с 2011 года, имеет более 300 клиентов на постоянном обслуживании и сегодня обладает статусом лауреата премии Лучшая услуга года.

Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса.

Услуги от 1+1 могут быть полезны всем участникам конкурса без исключения. Это не только помощь в бухгалтерских делах, но и юридическое сопровождение бизнеса, регистрация и ликвидация бизнеса, ведение воинского учёта, регистрация товарных знаков, а также финансовый консалтинг, в который входит различный спектр задач: инициативный аудит бухгалтерии, судебная бухгалтерская экспертиза, управленческий финансовый учет и оптимизация налогообложения.

Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса. Фото предоставлено компанией 1+1.

Специалисты компании 1+1 помогут предприятиям построить и автоматизировать в одной связке системы бухгалтерского и управленческого учета, а также решат юридические вопросы.

г. Барнаул

ул. Пролетарская, 92, оф. 22

ул. Малахова, 154, оф. 21

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