27 июня
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Экономика

Эксперты определили лучшие кредиты на новые автомобили

Аналитики одного из крупнейших финансовых маркетплейсов «Выберу.ру» проанализировали кредитные продукты 50 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали 15 наиболее выгодных заемщикам предложений для покупки нового автомобиля в июне 2023 года.

Автомобили.
Автомобили.
Фото: freepik, автор tawatchai07.

Целевые и нецелевые займы являются одними из самых популярных продуктов в банках. В исследовании Выберу.ру в первую очередь сравнивались размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались также его сумма и срок. Дополнительно рассматривались надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн, количество программ страхования и возможность их выбора, размер первоначального взноса и ограничения по возрасту автомобиля.

Лидерами рейтинга по всем этим параметрам и данным онлайн-калькулятора маркетплейса стали Газпромбанк, «Открытие» и Альфа-Банк. В банке «Открытие», в частности, лучшим был признан кредит наличными на покупку автомобиля.

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