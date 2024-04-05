6 апреля
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Экономика

Эксперт: из-за оттока людей из Сибири существует риск национальной безопасности

Сохранение сложившейся модели пространственного развития угрожает национальной безопасности России, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, пишет РБК.

Чемодан.
Чемодан.
СС0.

Дело в том, что население концентрируется в центральной части страны, в то время как число жителей Сибири и Дальнего Востока сокращается опережающими темпами.

По мнению эксперта, Сибирь, Дальний Восток — те территории, которые должны осваиваться.

Ключевой причиной дисбалансирующих перетоков населения в России выступает межрегиональное неравенство, уровень которого «в разы превышает параметры развитых стран».

Факт

С 2002 по 2022 год в Сибирском федеральном округе (СФО) численность населения упала на 7%, а в Дальневосточном — на 10,4%. В дальнейшем тренд на усиленный отток граждан из этих федеральных округов продолжится, уверен эксперт.

Актуально

Процесс «обезлюдения» особенно актуален для сельской местности, и в последние 35 лет он затронул почти всю территорию страны.

Качество и разрыв

Значительно различается качество жизни. Так в 2022 году средний индекс качества городской среды по всем городам страны составил 192 балла, а по городам Западной и Восточной Сибири — 171 балл, указал экономист.

Разрыв в качестве жизни между агломерациями — Москва, Санкт-Петербург — и другими городами-миллионниками в 2022 году составил в среднем 41%. И большинство городов, замыкающих список по качеству городской среды, находятся на территории Западной и Восточной Сибири.

Миграция

Миграционная убыль населения в Алтайском крае в январе-июне 2023 года сократилась в 10 раз. За этот период край лишился 506 человек, тогда как в аналогичном периоде предыдущего года «минус» составил 5 тыс. 738 человек, то есть, в 11,5 раз больше, чем сейчас.

Всего за полгода из Алтайского края уехало 28 тыс. 036 человек, приехало — 27 тыс. 530. Пиковыми месяцами прибытия и убытия новых людей, как в текущем, так и в прошлом году, стал июнь.

Ранее директор барнаульского комбината рассказал, почему кадры уходят в другие регионы. Половина из общего оттока уходят на контрактную систему, четверть — занимаются стихийными крупными инфраструктурными проектами, остальные уезжают на север. Не остается больше специалистов по трем причинам: небольшие зарплаты, много ручного труда, малопрестижная работа.

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