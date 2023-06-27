Экономист предсказал будущее курса валют в России

Финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщил, что курс доллара и евро останется на прежнем уровне. Также он объяснил, с чем был связан субботний рост валют. Об этом сообщает Lenta.ru.

На момент написания материала доллар на Московской бирже составляет 84 рубля, евро — 92.

Эксперт заявил, что после субботнего всплеска курсы доллара и евро скорректировались. Ожидается, что какое-то время валюта будет находиться на нынешнем уровне. При этом возможны небольшие колебания.

Григорьев объяснил, что уровень валют резко подскочил в субботу из-за мятежа ЧВК "Вагнер". По словам эксперта, у российский компаний и граждан есть привычка скупать иностранную валюту при любом обострении экономической или политической ситуации.