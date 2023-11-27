Движение запустят в срок. Глава Барнаула провел совещание на путепроводе по проспекту Ленина

Глава Барнаула Вячеслав Франк в минувшую субботу, 25 ноября, провел выездное совещание на путепроводе на проспекте Ленина, где завершаются работы, необходимые для запуска движения на данном объекте.

Глава Барнаула провел совещание на путепроводе по проспекту Ленина.

В мероприятии также приняли участие председатель профильного комитета Валерий Ведяшкин, глава Железнодорожного района Андрей Курышин и представители подрядной организации ООО «Барнаульское ДСУ №4».

Главным вопросом совещания стало завершение работ на путепроводе и готовность к открытию движения на данном участке проспекта Ленина.

На сегодняшний день на объекте полностью выполнено устройство дорожного полотна на проезжей части и подъездах, частично нанесена разметка, продолжается асфальтирование тротуаров. Завершен монтаж барьерного ограждения на большом путепроводе и основной объем работ по установке перильного ограждения.

Продолжается трамбовка щебня и закрепление рельсошпальной решетки, в ближайшие дни рабочие приступят к монтажу контактной сети на установленных опорах, после чего состоится обкатка нового трамвайного пути.

Подрядчик заверил, что 30 ноября все работы, необходимые для запуска движения транспорта по путепроводу, будут завершены.

Работы, необходимые для запуска движения транспорта по путепроводу, будут завершены к 30 ноября. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Работы, необходимые для запуска движения транспорта по путепроводу, будут завершены к 30 ноября. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Работы, необходимые для запуска движения транспорта по путепроводу, будут завершены к 30 ноября. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Работы, необходимые для запуска движения транспорта по путепроводу, будут завершены к 30 ноября. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Кроме того, в рамках выездного совещания мэру Барнаула доложили, какие виды работ предстоит выполнить уже после открытия моста. В основном, это касается благоустройства подмостового пространства путепровода.

В частности, в рамках доведенного финансирования в следующем году будут укреплены откосы насыпи железнодорожного полотна, предусмотрена покраска железобетонных и металлических конструкций путепровода, дообустройство трамвайных путей, устройство системы водоотведения и общее благоустройство территории.

Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в рамках реконструкции на путепроводе сделана шестиполосная дорога, разделенная трамвайными путями, также теперь тротуары обустроены с обеих сторон.